Анонсований Xiaomi Mix Fold 2: гнучкий екран, процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1 та камера Lecia

Компанія Xiaomi провела презентацію 11 серпня, представивши ряд пристроїв. Зокрема показали прямого конкурента Samsung Galaxy Fold 4, анонсованого днем раніше. Розповідаємо про характеристики та ціну Xiaomi Mix Fold 2.

Цьогорічна модель може в першу чергу похвалитися меншою товщиною корпусу, якої досягли завдяки новим петлям. У результаті Mix Fold 2 в розкладеному стані всього трохи товщий за звичайний порт USB-C. Товщина у розкладеному стані – 5,4 міліметра, у складеному – 11,4 міліметра. Маса смартфона – 262 грами.

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Детальні характеристики Xiaomi Mix Fold 2

Внутрішній екран представлений дисплеєм Eco 2 OLED Xiaomi Mix Fold 2 діагоналлю 8,02 дюйми та роздільною здатністю 2К. Сенс технології Eco2 OLED полягає у відсутності одного шару, внаслідок чого збільшується яскравість та покращується передача кольору. Дисплей виготовляється за технологією LTPO і підтримує автоматичне регулювання кадрової частоти в широкому діапазоні від 1 до 120 герців.

Захист забезпечує ультратонке захисне скло нового покоління із товщиною 0,03 міліметра.

Зовнішній дисплей представлений панеллю AMOLED Samsung E5 c діагоналлю 6,56 дюйма та роздільною здатністю Full HD+. Максимальна кадрова частота тут також 120 герців.

Обидва екрани підтримують автоматичне регулювання температури кольору залежно від умов освітлення.

Xiaomi Mix Fold 2 отримав стереодинаміки.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Місткість акумулятора склала 4500 міліампер-годин , він підтримує зарядку по дроту потужністю 67 ватів.

, він підтримує зарядку по дроту потужністю 67 ватів. Смартфон побудований на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

. У комплекті 12 гігабайтів оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 та від 256 гігабайтів до 1 терабайта флешпам'яті UFS 3.1.

Цікаво, що оболонка операційної системи для Mix Fold 2 називається MIUI Fold 13. Тобто це не звичайна MIUI, а спеціальна версія, оптимізована для смартфонів з такими форматами екрана. Імовірно, вона матиме набір унікальних функцій.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Камера

Основна камера Mix Fold 2 створена у співпраці з Lecia й представлена ​​трьома модулями.

В основному застосовується 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766 , ширококутний об'єктив та система оптичної стабілізації.

, ширококутний об'єктив та система оптичної стабілізації. Також є модуль з 13-мегапіксельним сенсором та надширококутним об'єктивом та модуль з 8-мегапіксельним сенсором та телеоб'єктивом.

Фронтальна камера – 20-мегапіксельна.



Камери Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Ціни

Вартість новинки вже відома:

12/256 гігабайтів – 1335 доларів.

12/512 гігабайтів – 1485 доларів

12 гігабайтів /1 терабайт – 1780 доларів.

Таким чином, Mix Fold 2 є набагато дешевшим за Galaxy Z Fold 4.

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Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi