Цьогорічна модель може в першу чергу похвалитися меншою товщиною корпусу, якої досягли завдяки новим петлям. У результаті Mix Fold 2 в розкладеному стані всього трохи товщий за звичайний порт USB-C. Товщина у розкладеному стані – 5,4 міліметра, у складеному – 11,4 міліметра. Маса смартфона – 262 грами.
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Детальні характеристики Xiaomi Mix Fold 2
- Внутрішній екран представлений дисплеєм Eco 2 OLED Xiaomi Mix Fold 2 діагоналлю 8,02 дюйми та роздільною здатністю 2К. Сенс технології Eco2 OLED полягає у відсутності одного шару, внаслідок чого збільшується яскравість та покращується передача кольору. Дисплей виготовляється за технологією LTPO і підтримує автоматичне регулювання кадрової частоти в широкому діапазоні від 1 до 120 герців.
- Захист забезпечує ультратонке захисне скло нового покоління із товщиною 0,03 міліметра.
- Зовнішній дисплей представлений панеллю AMOLED Samsung E5 c діагоналлю 6,56 дюйма та роздільною здатністю Full HD+. Максимальна кадрова частота тут також 120 герців.
- Обидва екрани підтримують автоматичне регулювання температури кольору залежно від умов освітлення.
- Xiaomi Mix Fold 2 отримав стереодинаміки.
Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
- Місткість акумулятора склала 4500 міліампер-годин, він підтримує зарядку по дроту потужністю 67 ватів.
- Смартфон побудований на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- У комплекті 12 гігабайтів оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 та від 256 гігабайтів до 1 терабайта флешпам'яті UFS 3.1.
Цікаво, що оболонка операційної системи для Mix Fold 2 називається MIUI Fold 13. Тобто це не звичайна MIUI, а спеціальна версія, оптимізована для смартфонів з такими форматами екрана. Імовірно, вона матиме набір унікальних функцій.
Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
Камера
- Основна камера Mix Fold 2 створена у співпраці з Lecia й представлена трьома модулями.
- В основному застосовується 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766, ширококутний об'єктив та система оптичної стабілізації.
- Також є модуль з 13-мегапіксельним сенсором та надширококутним об'єктивом та модуль з 8-мегапіксельним сенсором та телеоб'єктивом.
- Фронтальна камера – 20-мегапіксельна.
Камери Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi
Ціни
Вартість новинки вже відома:
- 12/256 гігабайтів – 1335 доларів.
- 12/512 гігабайтів – 1485 доларів
- 12 гігабайтів /1 терабайт – 1780 доларів.
Таким чином, Mix Fold 2 є набагато дешевшим за Galaxy Z Fold 4.
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Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi