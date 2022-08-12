Цьогорічна модель може в першу чергу похвалитися меншою товщиною корпусу, якої досягли завдяки новим петлям. У результаті Mix Fold 2 в розкладеному стані всього трохи товщий за звичайний порт USB-C. Товщина у розкладеному стані – 5,4 міліметра, у складеному – 11,4 міліметра. Маса смартфона – 262 грами.

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Детальні характеристики Xiaomi Mix Fold 2

Внутрішній екран представлений дисплеєм Eco 2 OLED Xiaomi Mix Fold 2 діагоналлю 8,02 дюйми та роздільною здатністю 2К. Сенс технології Eco2 OLED полягає у відсутності одного шару, внаслідок чого збільшується яскравість та покращується передача кольору. Дисплей виготовляється за технологією LTPO і підтримує автоматичне регулювання кадрової частоти в широкому діапазоні від 1 до 120 герців.

Захист забезпечує ультратонке захисне скло нового покоління із товщиною 0,03 міліметра.

Зовнішній дисплей представлений панеллю AMOLED Samsung E5 c діагоналлю 6,56 дюйма та роздільною здатністю Full HD+. Максимальна кадрова частота тут також 120 герців.

Обидва екрани підтримують автоматичне регулювання температури кольору залежно від умов освітлення.

Xiaomi Mix Fold 2 отримав стереодинаміки.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Місткість акумулятора склала 4500 міліампер-годин , він підтримує зарядку по дроту потужністю 67 ватів.

, він підтримує зарядку по дроту потужністю 67 ватів. Смартфон побудований на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

. У комплекті 12 гігабайтів оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 та від 256 гігабайтів до 1 терабайта флешпам'яті UFS 3.1.

Цікаво, що оболонка операційної системи для Mix Fold 2 називається MIUI Fold 13. Тобто це не звичайна MIUI, а спеціальна версія, оптимізована для смартфонів з такими форматами екрана. Імовірно, вона матиме набір унікальних функцій.

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Камера

Основна камера Mix Fold 2 створена у співпраці з Lecia й представлена ​​трьома модулями.

В основному застосовується 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766 , ширококутний об'єктив та система оптичної стабілізації.

, ширококутний об'єктив та система оптичної стабілізації. Також є модуль з 13-мегапіксельним сенсором та надширококутним об'єктивом та модуль з 8-мегапіксельним сенсором та телеоб'єктивом.

Фронтальна камера – 20-мегапіксельна.



Камери Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi

Ціни

Вартість новинки вже відома:

12/256 гігабайтів – 1335 доларів.

12/512 гігабайтів – 1485 доларів

12 гігабайтів /1 терабайт – 1780 доларів.

Таким чином, Mix Fold 2 є набагато дешевшим за Galaxy Z Fold 4.

Дивіться офіційний рекламний ролик: відео

Xiaomi Mix Fold 2 / Фото Xiaomi