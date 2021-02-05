Австралійська компанія Alauda Aeronautics випустить перший в світі літаючий гоночний автомобіль Airspeeder. Поки що він буде управлятися дистанційно, як дрон, а вже на майбутній рік за кермо сяде пілот.

Airspeeder розробляється командою фахівців, які працювали в провідних компаніях аерокосмічної та автомобільної промисловості: McLaren, Babcock Aviation, Boeing, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Brabham.

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Що відомо

У найближчі місяці оголосять серію летючих електромобілів Airspeeder Mk3, надійде інформація про її учасників і траси. Поки Airspeeder буде управлятися дистанційно, але у 2022 році плануються повноцінні перегони з пілотами за кермом аероболідів.

Airspeeder Mk3 включає в себе набір технологій, яких раніше не було в електричних літальних апаратах. Сюди входять системи запобігання зіткненням LiDAR і Radar, що створюють "віртуальне силове поле" навколо боліда, рама і фюзеляж з вуглецевого волокна, розроблені для забезпечення міцності, жорсткості та легкості.



Alauda Aeronautics / Фото Daily Mail

Airspeeder важить 100 кілограмів без пілота і дозволяє розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину.

Під час перегонів пілот зможе робити такі ж круті повороти, як у болідів "Формули-1", але в трьох вимірах, включаючи здатність рухатися по вертикалі,

— кажуть розробники.

Гран-прі Airspeeder включатиме швидкісні піт-стопи. Для цього інженери розробили інноваційну систему швидкого вилучення і заміни батарей на землі. Це, як і в "Формулі-1", додасть елемент стратегії в перегони, коли команди зможуть варіювати вагу блоку батарей для забезпечення або потужності, або більшої маневровості.