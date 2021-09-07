Представлений найдешевший електромобіль у світі: ElectricKar K5 – ціна справді вражає

Китайська компанія Regal Raptor Motors Co. представила недорогий електромобіль ElectricKar K5. Його вже називають найдешевшим у світі електромобілем, хоча назвати цей транспорт автівкою можна хіба що через наявність чотирьох коліс.

Чим особливий ElectricKar K5

За габаритами ElectricKar K5 більше схожий на квадроцикл з кабіною. Однак сама назва прямо вказує на те, що виробник вважає своє дітище електромобілем.

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Яка ж ціна ElectricKar K5

ElectricKar K5 продається на Alibaba за ціною 1700 євро – сьогодні стільки коштують деякі флагманські смартфони. При цьому автомобіль дає змогу розганятися до 40 км/год за допомогою 800-ватного двигуна і дозволяє проїхати без підзарядки до 66 км.



Найдешевший у світі електромобіль ElectricKar K5 / Фото Regal Raptor Motors Co.

Ємність акумулятора становить 2,7 кВт*год – він повністю заряджається від розетки за 8 годин.

ElectricKar K5 має довжину 2,2 метра, ширину 1,09 метра і висоту 1,62 метра. При цьому всередині є місця для водія і пасажира.