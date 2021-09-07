Чим особливий ElectricKar K5

За габаритами ElectricKar K5 більше схожий на квадроцикл з кабіною. Однак сама назва прямо вказує на те, що виробник вважає своє дітище електромобілем.

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Яка ж ціна ElectricKar K5

ElectricKar K5 продається на Alibaba за ціною 1700 євро – сьогодні стільки коштують деякі флагманські смартфони. При цьому автомобіль дає змогу розганятися до 40 км/год за допомогою 800-ватного двигуна і дозволяє проїхати без підзарядки до 66 км.



Найдешевший у світі електромобіль ElectricKar K5 / Фото Regal Raptor Motors Co.

Ємність акумулятора становить 2,7 кВт*год – він повністю заряджається від розетки за 8 годин.

ElectricKar K5 має довжину 2,2 метра, ширину 1,09 метра і висоту 1,62 метра. При цьому всередині є місця для водія і пасажира.

До речі, не так давно на віставці у Києві представили компактні електромобілі українського виробництва. Мовіться про моделі Konyk та Volyk від "Електропрайду", які теж зовні нагадують ElectricKar K5, однак ціна на українські автівки далеко не така мала, як на китайські, хоча виглядають вони, мяко кажучи, не дуже.