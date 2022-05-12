Представлені навушники Google Pixel Buds Pro: активне шумозаглушення та 11 годин роботи

Ми вже розповіли про смартфони Pixel 6a та Pixel 7/7 Pro, планшет та годинники Pixel Watch. Цей матеріал буде присвячений наступному поколінню навушників Google Pixel Buds Pro, які показали на I/O 2022.

Pixel Buds Pro уже порівнюють з Sony WF-1000XM4 – вони отримали дещо схожий дизайн корпусу. Проте у випадку Google передбачені кольорові акценти. Крім того, вони недалеко втекли від Pixel Buds 2020 року випуску.

Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Характеристики Pixel Buds Pro

Як уже зазначалося, навушники мають систему активного шумозаглушення, здатну адаптуватися до оточення користувача.

Також присутній режим прозорості, який дозволяє чути навколишні звуки під час відтворення аудіо.

Роботу цих режимів забезпечить 6-ядерний чип.

Підтримується функція багатоточкового підключення через Bluetooth, завдяки якій здійснюється автоматичне перемикання між пристроями, що використовуються.

Повідомляється про підтримку просторового звуку, але, на відміну від AirPods Pro, у цих навушниках відсутня функція відстеження положення голови користувача. Очікується, що вона з'явиться пізніше.

Загалом ця модель стане найбільш преміальним продуктом компанії в цій категорії та буде прямим конкурентом Apple AirPods Pro.



Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Автономність

Без шумозаглушення навушники здатні пропрацювати 11 годин, а з ним – до 7 годин.

З кейсом загальний час автономної роботи становить 31 годину.

Для заряджання кейсу передбачено інтерфейс USB Type-C, а також є підтримка бездротової зарядки.

Самі навушники захищені від вологи відповідно до стандарту IPX4, а кейс – IPX2.



Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Додаткові функції

Компанія також потурбувалася про користувачів, яким не подобається відчуття герметичності у вухах від силіконових накладок навушників. У Pixel Buds Pro є датчики, які "вимірюють тиск у вушному каналі, щоб вкладки могли скидати його, допомагаючи користувачеві уникнути дискомфорту". Як саме це працює, поки неясно – варто дочекатися надходження в продаж і перших тестів.

Навушники будуть доступні у чотирьох кольорах: чорному, блідо-блакитному, зеленому та червоному.



Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google

Google Pixel Buds Pro надійдуть у продаж 28 липня. Попереднє замовлення можна буде оформити з 21 липня.

Оцінили новинку в 199 доларів.