Pixel Buds Pro уже порівнюють з Sony WF-1000XM4 – вони отримали дещо схожий дизайн корпусу. Проте у випадку Google передбачені кольорові акценти. Крім того, вони недалеко втекли від Pixel Buds 2020 року випуску.
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Характеристики Pixel Buds Pro
- Як уже зазначалося, навушники мають систему активного шумозаглушення, здатну адаптуватися до оточення користувача.
- Також присутній режим прозорості, який дозволяє чути навколишні звуки під час відтворення аудіо.
- Роботу цих режимів забезпечить 6-ядерний чип.
- Підтримується функція багатоточкового підключення через Bluetooth, завдяки якій здійснюється автоматичне перемикання між пристроями, що використовуються.
- Повідомляється про підтримку просторового звуку, але, на відміну від AirPods Pro, у цих навушниках відсутня функція відстеження положення голови користувача. Очікується, що вона з'явиться пізніше.
Загалом ця модель стане найбільш преміальним продуктом компанії в цій категорії та буде прямим конкурентом Apple AirPods Pro.
Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google
Автономність
- Без шумозаглушення навушники здатні пропрацювати 11 годин, а з ним – до 7 годин.
- З кейсом загальний час автономної роботи становить 31 годину.
- Для заряджання кейсу передбачено інтерфейс USB Type-C, а також є підтримка бездротової зарядки.
Самі навушники захищені від вологи відповідно до стандарту IPX4, а кейс – IPX2.
Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google
Додаткові функції
Компанія також потурбувалася про користувачів, яким не подобається відчуття герметичності у вухах від силіконових накладок навушників. У Pixel Buds Pro є датчики, які "вимірюють тиск у вушному каналі, щоб вкладки могли скидати його, допомагаючи користувачеві уникнути дискомфорту". Як саме це працює, поки неясно – варто дочекатися надходження в продаж і перших тестів.
Навушники будуть доступні у чотирьох кольорах: чорному, блідо-блакитному, зеленому та червоному.
Навушники Pixel Buds Pro / Фото Google
Google Pixel Buds Pro надійдуть у продаж 28 липня. Попереднє замовлення можна буде оформити з 21 липня.
Оцінили новинку в 199 доларів.