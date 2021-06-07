Нова ОС для Mac: Apple представила macOS 12 Monterey

Компанія Apple представила на всесвітній конференції для розробників WWDC 2021 нову мобільну платформу для своїх комп'ютерів Mac – macOS 12 Monterey.

Нові можливості macOS 12 Monterey

Операційна система отримала функцію Universal Control, яка забезпечує універсальну роботу пристрою введення, таких як клавіатура й миша, на різних пристроях Apple.

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Наприклад, можна переміщати курсор і перетягувати файли між Mac і iPad або між двома ноутбуками Apple.



Apple реалізувала легку роботу курсора на планшеті поряд з ноутбуком та десктопом / Скриншот

Safari

Допрацювали браузер Safari – покращили його дизайн і енергоспоживання. Також тепер вкладки у переглядачі можна об'єднувати у групи та синхронізувати у iCloud.

Shortcuts

Додаток Shortcuts став доступнтим і в macOS, працює він також, як і в iOS. Передбачена бібліотека готових команд, але також можна створювати і свої власні.



macOS 12 отримала чимало нововведень та функцій / Скриншот

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Інші функції

Серед іншого можна транслювати екран та музику з iPad на Mac за допомогою AirPlay. Також у новій macOS стали доступні усі нові функції FaceTime та SharePlay і режим Focus для повідомлень – ці нововведення показали у представленій сьогодні iOS 15.

Також у MacBook з'явиться режим енергозбереження. Бета-версія нової macOS Monterey для розробників доступна для завантаження вже сьогодні. Публічна версія з'явиться у липні, а реліз – восени.