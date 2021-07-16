У Nintendo Switch з'явився конкурент: представлена ігрова консоль Steam Deck від Valve

Valve представила компактну ігрову консоль, яка буде конкурувати з Nintendo Switch. Анонс Steam Deck відбувся всього через десять днів після того, як Nintendo представила свою Switch OLED.

Сторінка пристрою з подробицями про нього з'явилася у Steam. Поки що можна лише зарезервувати Deck для покупки, щоб отримати повідомлення, коли воно надійде в продаж.

Цікаво 52 працівника Facebook використали доступ до особистих даних користувачів у власних цілях

Деталі та характеристики Steam Deck

Варто відзначити, що чутки про розробку такої консолі ходили мережею ще за півтора місяця до офіційного анонсу. У Valve обіцяють, що на Deck будуть доступні всі ігри з бібліотеки Steam — достатньо лише увійти до свого облікового запису. З пристрою також можна буде користуватися іншими функціями, прив'язаними до облікового запису — наприклад, списком друзів, чатами, магазином і хмарними збереженнями.

Deck працює на спеціально адаптованій версії SteamOS 3.0 і підтримує технологію сумісності Proton — завдяки їй, як стверджує компанія, "іграм, швидше за все, не буде потрібно портування". На пристрій дозволять встановлювати Windows і стороннє ПЗ. В системі спеціально різні меню для зручності управління на невеликому екрані.

Як виглядає ігрова консоль Steam Deck / Фото Valve та IGN

Технічні характеристики

У продаж надійде три моделі, ідентичні у всьому, крім обсягу накопичувача: 64 ГБ (eMMC), 256 або 512 ГБ (NVMe SSD). У кожній передбачено слот для карти microSD.

Пристрій оснащений гібридним процесором AMD, в якому використовуються мікроархітектури Zen 2 і RDNA 2.

Центральний процесор працює на частоті 2,4-3,5 Ггц, а Графічний — на частоті 1,0-1,6 Ггц.

16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5.

У Deck буде семидюймовий сенсорний дисплей роздільною здатністю 1280x800, яскравістю 400 нт, а також частотою оновлення 60 Гц.



Консоль Steam Deck / Фото Valve

Комп'ютер оснащений портом USB-C і аудіороз'ємом на 3,5 міліметра, а також підтримує Bluetooth 5.0 і Wi-Fi підключення.

Приблизна вага пристрою – 669 грамів, а розміри — 298 на 117 на 49 міліметрів.

Окремо в продаж надійде зарядна станція з портами для периферійних пристроїв і підключення до телевізора, а також інтернету по кабелю. Подробицями про неї обіцяють поділитися пізніше.



Консоль Steam Deck / Скриншот IGN з відео Steam Deck

Ціна Steam Deck

Ціни на три моделі з різними накопичувачами будуть відрізнятися:

64 ГБ – 399 доларів

256 ГБ – 529 доларів

512 ГБ – 649 доларів

У грудні 2021-го продажі почнуться гу США, Канаді, Великобританії та країнах ЄС. Пізніше список регіонів планують розширювати, але раніше 2022 року в інших країнах Deck не з'явиться.

Поки що Valve дозволяє лише зарезервувати портативний ПК для жителів країн "першої хвилі". Для цього потрібно внести депозит у п'ять доларів. Для боротьби з перекупниками застосують спеціальну систему, яка до 17 липня не дозволить залишити заявку на покупку користувачам, які не купували нічого в Steam за червень 2021-го.