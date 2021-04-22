Представлена камера Polaroid Go – найменша в світі для миттєвого друку

Для шанувальників фотоапаратів миттєвого друку представили нову фотокамеру Polaroid Go. Вона дуже компактна і вже доступна для попереднього замовлення на вебсайті Polaroid.

Представлена камера моментального друку Polaroid Go пропонується для попереднього замовлення за орієнтовною ціною 100 доларів США. Доступний тільки один колір – білий.

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Характеристики Polaroid Go

Виробник називає новинку найкомпактнішою в світі аналоговою камерою миттєвого друку. Габарити складають всього 61×84×104 міліметра, що дозволяє без проблем носити її з собою постійно.

Фотокамеру оснастили спалахом і невеликим дзеркалом для зйомки автопортретів. Передбачений таймер спуску затвора. Живлення забезпечує батарея ємністю 750 мА·год.

Для камери буде доступний папір в пачках з 16 штук. Розміри таких карток — 66х54 міліметра.



Компактні фото можна носити з собою / Фото Polaroid

Пристрій має об'єктив з фокусною відстанню 34 міліметри (в 35-міліметровому еквіваленті). Діапазон витримок простягається від 1/125 до 30 секунд.

Важить новинка приблизно 240 грамів. Заряду батареї вистачить на отримання 15 готових фотографій.