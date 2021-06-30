Дослідницьку групу очолює доктор Ашрей Рао з Кембриджської Кавендішскої лабораторії. У процесі дослідження поведінки літій-іонних акумуляторів при заряджанні і розряджанні команда розробила механізм для управління швидкістю зарядки, що призвело до створення надшвидкої системи.

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Перспективи винаходу

Дана революційна технологія зарядки, як повідомляється, має низьку вартість і може збільшити термін життя акумулятора, уникаючи при цьому перегріву.

Поки невідомо, скільки часу буде потрібно дослідникам для комерціалізації відкриття.

Слід відзначити, що останнім часом подібні заяви лунають одна за одною. Багато технологічних компаній вступили в перегони, щоб бути кращими у цій сфері і першими запропонувати своїм клієнтам найкращу технологію швидкої зарядки. Крім того, деякі виробники смартфонів об'єдналися для створення єдиного стандарту швидкої зарядки, щоб не лише уніфікувати цю технологію, але й зменшити її вплив на екологію.

Подробиць про те, як працює нова технологія, що лежить в її основі, поки немає.