Представили смартфон Vivo T1x 4G: нова операційка, великий екран та низька вартість

Модельний ряд смартфонів Vivo поповнився новим пристроєм. Vivo T1x 4G працює на базі апаратної платформи Qualcomm та операційної системи Funtouch OS 12.

Особливості смартфона Vivo T1x 4G

Розміри пристрою становлять 164,26×76,08×8 мм, а вага – 182 грам. Цікаво, що смартфон має 3,5-мм роз'єм для навушників.

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Процесори

Ґаджет отримав процесор Snapdragon 680, який містить вісім обчислювальних ядер Kryo 265 з тактовою частотою до 2,4 ГГц. У ролі графічного процесора виступає Adreno 610, а в ролі модему – Snapdragon X11 LTE, який не підтримує мережі 5G.

Пам'ять та автономність

Щодо оперативної та постійної пам'яті, то на ринку будуть доступні дві версії на 4 та на 8 ГБ оперативки, які відповідно, матимуть по 64 та 128 ГБ постійної пам'яті на борту.

Смартфон забезпечили акумулятором на 5000 мА год. Є адаптери Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5.0, порт USB Type-C.



Смартфон Vivo T1x 4G / Фото Vivo

Екран та камери

Екран з діагоналлю 6,58 дюйма має роздільну здатність 2408×1080 пікселів (FHD+). Частота оновлення екрану становить 90 ГЦ.

У передній частині встановлено 8-мегапіксельну камеру. Потрійна тильна камера поєднує 50-мегапіксельний блок та два датчики з 2 млн пікселів.

Ціна Vivo T1x 4G

Ціна смартфона на ринку США становитиме 160 доларів (≈4 837 гривень).