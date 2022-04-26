Особливості смартфона Vivo T1x 4G

Розміри пристрою становлять 164,26×76,08×8 мм, а вага – 182 грам. Цікаво, що смартфон має 3,5-мм роз'єм для навушників.

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Процесори

Ґаджет отримав процесор Snapdragon 680, який містить вісім обчислювальних ядер Kryo 265 з тактовою частотою до 2,4 ГГц. У ролі графічного процесора виступає Adreno 610, а в ролі модему – Snapdragon X11 LTE, який не підтримує мережі 5G.

Пам'ять та автономність

Щодо оперативної та постійної пам'яті, то на ринку будуть доступні дві версії на 4 та на 8 ГБ оперативки, які відповідно, матимуть по 64 та 128 ГБ постійної пам'яті на борту.

Смартфон забезпечили акумулятором на 5000 мА год. Є адаптери Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5.0, порт USB Type-C.



Смартфон Vivo T1x 4G / Фото Vivo

Екран та камери

Екран з діагоналлю 6,58 дюйма має роздільну здатність 2408×1080 пікселів (FHD+). Частота оновлення екрану становить 90 ГЦ.

У передній частині встановлено 8-мегапіксельну камеру. Потрійна тильна камера поєднує 50-мегапіксельний блок та два датчики з 2 млн пікселів.

Ціна Vivo T1x 4G

Ціна смартфона на ринку США становитиме 160 доларів (≈4 837 гривень).