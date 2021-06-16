Представили концепт українського ударного stealth-безпілотника: відео

Над проєктом працюють 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на чолі з колишнім гендиректором ДП "Антонов" Олександром Лосем та ексголовою Державного космічного агентства України Володимиром Усовим. Надшвидкий бойовий дрон здатен переносити озброєння вагою до 1 тони.

Проєкт безпілотника ACE ONE без перебільшення можна назвати найамбітнішою розробкою української оборонної промисловості. На продемонстрованому публіці відео він вражає ракетою інший безпілотник, схожий на російський "Оріон". Інший кадр демонструє знищення бойового танка Т-90 – також російського.

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Що відомо про безпілотник

БПЛА отримає технологію стелс.

Повідомляється, що він зможе нести у внутрішніх відсіках озброєння масою до однієї тонни.

Розмах крил апарату – 11 метрів, а його довжина — вісім метрів.

Дрон має бойовий радіус 1500 кілометрів.

Максимальна висота польоту становить 13,5 кілометра.

При досить значних розмірах та вазі (максимальна злітна вага 7,5 тонн) апарат зможе розвивати майже звукову швидкість – 0,95 Маха.

Апарат отримає один турбореактивний двигун.

Точна ціна одного такого літака невідома. Розробник вказує вартість "комплекту", проте невідомо, скільки апаратів до нього входить. Разом з наземною станцією управління такий комплект оцінили в 12-13 мільйонів доларів.

На що здатен ACE ONE

Судячи з відео, цей безпілотний апарат буде не лише розвідником, а й зможе нести та використовувати високоточне кероване озброєння проти повітряних цілей, та бомби, що вільно падають, проти наземних.

Як пише Defense Express, фактично мова йде про створення багатофункціонального бойового літального апарату, що здатний застосовувати різноманітні види важкого сучасного й перспективного озброєння проти цілей як на землі, так і у повітрі й виконувати функції притаманні літакам бойової авіації.

Дивіться комп'ютерну візуалізацію концепта: відео