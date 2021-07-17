Перший у світі смартфон без цензури: представили Freedom Phone під управлінням FreedomOS

Прихильник Дональда Трампа і наймолодший біткоїн-мільйонер Ерік Фінман представив проєкт "смартфона свободи". Згідно з задумом, його користувачі зможуть "читати те, що подобається, дивитися те, що подобається, і думати те, що захочеться".

Мобільний пристрій назвали Freedom Phone, що перекладається як телефон свободи. Перший в світі смартфон без цензури оцінили у 500 доларів.

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Що відомо про Freedom Phone

Про характеристики практично нічого не розповіли. Відомо лише, що смартфон отримав багато пам'яті, 6-дюймовий екран і камеру з датчиками високої роздільної здатності.

Цікаво, що ніякого стандартного магазину додатків в цій моделі не передбачається. Проте обіцяли власний магазин додатків, з якого користувачі зможуть завантажувати програми, які не зазнали цензури.

Будуть у смартфоні і заздалегідь встановлені додатки – "деякі з найпопулярніших заборонених". Наприклад, на зображенні телефону можна побачити скандальний Parler.

Заявлена операційної системи FreedomOS, але на базі чого вона створена – невідомо. За словами Фінмана, Freedom Phone "робить все, що робить ваш поточний телефон, за винятком шпигунства і цензури за вами.

Творці запевняють, що, на відміну від пристроїв Apple і Android, Freedom Phone не буде зливати дані з додатків, логи клавіатури і дані геолокації. Ще одна функція, що запобігає зливу даних, називається Trust: вона попередить користувача, якщо додаток або сайт захоче відстежувати якусь інформацію про вас.

Freedom Phone надійде в продаж в США в серпні за ціною 500 доларів.