Правила гарного торгу: як знизити ціну при покупці з рук в інтернеті

Просити знижку некомфортно – ми не хочемо виглядати дріб'язковими або образити продавця. Однак у бажанні заощадити немає нічого ганебного. Головне – знати, як правильно торгуватися, щоб обидві сторони залишилися задоволені. Спеціально для Техно 24 гіперпростір оголошень IZI.ua розібралвся, як правильно просити знижку при покупці на сайтах оголошень.

У яких випадках варто просити знижку

Просіть знижку за покупку оптом

Вираз "оптом дешевше" міцно увійшов у наше життя. Багато хто знає, оптова ціна повинна бути нижча від роздрібної, але не користуються цим. Не соромтеся просити знижку, якщо маєте намір закупитися по повній.

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Припустимо, ви в'їжджаєте в орендовану квартиру і хочете швидко і недорого обставити кімнати. На сайті оголошень підвернувся не тільки ідеальний робочий стіл, але й диван зі стільцями. Набір продається у одного продавця. Якщо купите все, він напевно поступиться ціною. Подивіться весь список того, що пропонує продавець. Адже купуючи оптом, ви полегшуєте йому життя, позбавляючи від необхідності листуватися і зустрічатися з покупцями.

Просіть знижку за недоліки

Щоб отримати знижку можна вказати на недоліки товару, через які продавець може піти на поступку. При покупці ноутбука звертайте увагу на потертості корпусу, працездатність батареї або відсутність коробки. Купуючи велосипед, оглядайте стан рами, втулки, сідла. Навіть невеликий недолік – привід просити знижку.

Перевіряти товар перед покупкою варто не тільки заради знижки. Повернути товар "не з магазину" – непросте завдання. Тому сподіватися на порядність продавця не варто. Краще відразу перевірити покупку.



Просіть знижку за недоліки / Фото shoppickups

Просіть знижку просто так, але знайдіть аргументи

Найбільш простий спосіб знизити ціну – попросити про це. Але прохання повинно бути аргументованим. Відсутність роботи або борг по кредиту не підійдуть. Краще відшукати аналогічну пропозицію за нижчою ціною і відправити продавцеві, посилаючись на те, що у конкурентів цей продукт дешевший. Такий спосіб може і не спрацювати, але ймовірність є. У будь-якому випадку, мінімальний рисерч конкурентів допоможе зорієнтуватися в цінах.

Також можна "зіграти" на бажанні продавця продати товар якомога швидше. Скажіть прямо, що "готові купити прямо зараз за стільки-то грн", запропонувавши ціну нижче за первинну. Але спочатку покажіть зацікавленість: розпитайте про товар, дізнайтеся причину продажу. Таким чином продавець побачить реального клієнта. Це підвищить шанси отримати знижку.

Як правильно просити знижку

Визначте цінність товару для себе і для продавця

Перед тим, як почати торгуватися, важливо зрозуміти цінність продукту і скільки ви готові за нього віддати. Навіть якщо заплатите половину від початкової ціни, це ще не означає, що залишитеся у виграші. Відштовхуйтеся від власного поняття цінності, а не від заявленої вартості.

Для аргументованого торгу також корисно розуміти цінність товару для продавця.

Наприклад, знижку на останню модель iPhone ви врядли отримаєте. Адже якщо пристрій в порядку, а ціна справедлива, його точно куплять. А ось за громіздке піаніно або старий диван, які давно муляють очі, можна й поторгуватися.

Шукайте взаємну вигоду

Постарайтеся зрозуміти, у чому вигода вашої пропозиції для продавця. Замість того, щоб просити знижку, посилаючись на підвищення курсу долара, спробуйте знайти розумні аргументи. Наприклад, продавець пропонує зустрітися в зручному районі, куди не всі поїдуть, але ви готові – правда, за знижку. В результаті ви отримаєте товар зі знижкою, а продавець заощадить час – win-win.

Не показуйте надмірну зацікавленість

Не варто розхвалювати товар і розповідати продавцеві, як довго ви його шукали. Якщо власник побачить вашу зацікавленість, то шанс отримати знижку прагне до нуля. Замість цього краще продемонструйте відношення до ціни. Наприклад, якщо отримали відмову, скажіть, що вам не вигідно погоджуватися на його умови. Однак якщо йдете ва-банк, будьте готові піти або купити без знижки.

Ставте відкриті питання

Відкрите питання – цей те, на яке неможливо відповісти "так" або "ні". Таким чином ви як би підводите продавця до того, щоб він знайшов підстави дати знижки. Замість того, щоб питати: "Чи є знижки?", Краще сказати: "Це трохи дорожче, ніж я розраховував. Які тут можуть бути ще варіанти?".

Як не треба просити знижку

Просити знижку на зустрічі з продавцем – заборонений прийом

У таких випадках покупець розраховують на те, що продавець вже витратив час, приїхавши на зустріч, і охочіше погодиться на вигідні для покупця умови. Однак у такій ситуації продавець може піти на принцип і відмовити.

Віддай як другу

Виглядає дивно, коли незнайома людина просить поступитися на підставі його статусу або дивної причини. Неважливо, хто він – студент, депутат або у нього сьогодні день народження. Це не дає права отримати знижку без осудною аргументації.



Завжди використовуйте аргументи / Фото pargo

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Не переходьте на особистості

Щоб не сталося, уникайте міцних виразів і не переходите на особистості. Ображаючи людини ви покажите себе не з кращого боку, а про знижку і зовсім доведеться забути. Обговорюйте товар або ціну, але не продавця.

Грамотний торг нікого не ображає, і перетворюється в розмову партнерів, які хочуть домовитися. Дотримуюся наші правила ви зможете ефектітівно торговаться і самі здивуєтеся, скільки грошей можна заощадити, просто попросивши зробити знижку або запропонувавши свою ціну.