Правда чи монтаж: Apple, можливо, показала iPhone 13 без вирізу на екрані

Усі попередні витоки про iPhone 13 повідомляли, що цьогорічні смартфони Apple збережуть свій фірмовий "чубчик", але він стане меншим. Проте тепер з'явилась імовірність, що це не так.

Фірмовий відеосервіс Apple TV+ у своєму арсеналі шоу має серіал Тед Лассо. У його шостій серії показали дивний iPhone: у нього не було вирізу на екрані для фронтальної камери та датчиків. Що це: монтаж заради монтажу чи хитрий тизер?

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iPhone без чубчика

Виріз у верхній частині екрану з'явився вперше в iPhone X. Він одразу викликав невдоволення користувачів, адже багатьом просто заважав і змушував дратуватися. Компанію неодноразово просили його прибрати, але він продовжував з'являтись з року в рік, ставши відмінною рисою iPhone, яка вирізняла їх серед конкурентів.

Тепер у фанатів бренду з'явилась надія. Адже попри всі зливи і витоки є імовірність, що хоча б одна з майбутніх версій iPhone 13 вийде без вирізу.

Невідомий смартфон показують у серіалі двічі. Обидва рази поспіхом і розмитим.



Ймовірний iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

У першому випадку ми бачимо телефон збоку, що не дозволяє добре роздивитися його верхню частину. Проте видно, що вирізу там немає, адже він досить добре впадає в око. Що це – постобробка з ручним видаленням вирізу за допомогою комп'ютерної графіки, чи все ж тизер майбутньої новинки?

У другому випадку бачимо жінку, яка три має смартфон у руці. І якщо його задню панель з подвійною камерою видно добре, то коли демонструють екран, смартфон знаходиться не в фокусі.

Ймовірний iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

Навіть у розмитому вигляді добре помітна відсутність вирізу. А судячи з вигляду камер, перед нами не топова модель.

Чи може це означати, що Apple заховала фронтальну камеру під екран, покаже час. Нагадаємо, презентація новинок повинна відбутись уже скоро – 14 вересня 2021 року. Офіційні продажі стартують з 24 вересня.