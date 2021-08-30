Фірмовий відеосервіс Apple TV+ у своєму арсеналі шоу має серіал Тед Лассо. У його шостій серії показали дивний iPhone: у нього не було вирізу на екрані для фронтальної камери та датчиків. Що це: монтаж заради монтажу чи хитрий тизер?

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iPhone без чубчика

Виріз у верхній частині екрану з'явився вперше в iPhone X. Він одразу викликав невдоволення користувачів, адже багатьом просто заважав і змушував дратуватися. Компанію неодноразово просили його прибрати, але він продовжував з'являтись з року в рік, ставши відмінною рисою iPhone, яка вирізняла їх серед конкурентів.

Тепер у фанатів бренду з'явилась надія. Адже попри всі зливи і витоки є імовірність, що хоча б одна з майбутніх версій iPhone 13 вийде без вирізу.

Невідомий смартфон показують у серіалі двічі. Обидва рази поспіхом і розмитим.



Ймовірний iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

У першому випадку ми бачимо телефон збоку, що не дозволяє добре роздивитися його верхню частину. Проте видно, що вирізу там немає, адже він досить добре впадає в око. Що це – постобробка з ручним видаленням вирізу за допомогою комп'ютерної графіки, чи все ж тизер майбутньої новинки?

У другому випадку бачимо жінку, яка три має смартфон у руці. І якщо його задню панель з подвійною камерою видно добре, то коли демонструють екран, смартфон знаходиться не в фокусі.

Ймовірний iPhone 13 / Кадр з серіалу Apple TV+ "Тед Лассо"

Навіть у розмитому вигляді добре помітна відсутність вирізу. А судячи з вигляду камер, перед нами не топова модель.

Чи може це означати, що Apple заховала фронтальну камеру під екран, покаже час. Нагадаємо, презентація новинок повинна відбутись уже скоро – 14 вересня 2021 року. Офіційні продажі стартують з 24 вересня.

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