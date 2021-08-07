Відомо, що зараз технологічний гігант розслідує ситуацію. Тим часом Ешлі Ґйовік наголошує, що скаржиться уже не перший місяць.

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Що відбувається

Серед скарг Ґйовік були, зокрема, багаторічний прояв сексизму на робочому місці, сексуальні домагання та небезпечні умови праці.

На час розслідування компанія запропонувала пройти програму психологічної допомоги співробітникам і взяти відпустку через хворобу.

Я сказала їм, що це не має сенсу, і наполягала на тому, щоб вони поговорили з моїм керівництвом і встановили контроль і кордони. Я додала, що, якщо не буде іншого виходу, нехай мені нададуть оплачувану адміністративну відпустку. Очевидно, вони не зробили жодних спроб поговорити з моїм начальством, і замість цього відправили мене у відпустку,

– каже пані Ґйовік.

Крім того команда зі зв'язків зі співробітниками рекомендувала не користуватися корпоративним месенджером та не зустрічатися з іншими жінками компанії з приводу їх стурбованості політикою Apple.

Як уже зазначалося, це не перша подібна скарга. Проте у минулому компанія не знайшла причин для занепокоєння.