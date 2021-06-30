Працівників Apple змусять носити нагрудні камери для запобігання витоків, – ЗМІ

30 червня 2021 , 20:02
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Джерело:

FrontPageTech

Apple намагається зупинити поширення витоків про пристрої і технології шляхом впровадження обов'язкових нагрудних камер для деяких груп співробітників. Компанія застосує відеореєстратори Axon Body, які використовує поліція в США.

На такий крок компанія пішла в тому числі й задля обмеження доступу до конфіденційної інформації відомим інсайдерам, таким як, наприклад, Джон Проссер. Останній вже випустив відео з цього приводу, розповівши про посилення за останні тижні тиску Apple.

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Що відомо про ситуацію

Крім того, відомо, що раніше компанія погрожувала судом китайському інформатору під ніком Kang і 3D-дизайнеру Джермейну Сміту. Останній опублікував якісні рендери потенційних пристроїв Apple.

Я ніколи не платив джерелу. Жодного разу не передавав гроші в руки. Ніяких транзакцій не було. І я завжди давав зрозуміти співробітникам, що вони не зобов'язані надавати мені інформацію,
– коментує інсайдер Джон Проссер.

Цікаво, що новина про камери походить саме від працівників Apple. Джерела сумніваються, що подібні заходи виявляться ефективними. І разом з тим наголошують, що носити камери змушують не всіх, а лише окремі конкретні команди.

"Це все чудово, – підсумовує видання, – крім… Спроби Apple озброїти своїх співробітників камерами відеоспостереження поліцейського рівня, які ефективно попереджають їх про витік… витекли. Ми злили це. Ось воно. Витік про попередження співробітникам Apple про неприпустимість витоку. Wat."

Автор: Олександр Гайдамашко