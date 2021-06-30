Працівників Apple змусять носити нагрудні камери для запобігання витоків, – ЗМІ

Apple намагається зупинити поширення витоків про пристрої і технології шляхом впровадження обов'язкових нагрудних камер для деяких груп співробітників. Компанія застосує відеореєстратори Axon Body, які використовує поліція в США.

На такий крок компанія пішла в тому числі й задля обмеження доступу до конфіденційної інформації відомим інсайдерам, таким як, наприклад, Джон Проссер. Останній вже випустив відео з цього приводу, розповівши про посилення за останні тижні тиску Apple.

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Що відомо про ситуацію

Крім того, відомо, що раніше компанія погрожувала судом китайському інформатору під ніком Kang і 3D-дизайнеру Джермейну Сміту. Останній опублікував якісні рендери потенційних пристроїв Apple.

Я ніколи не платив джерелу. Жодного разу не передавав гроші в руки. Ніяких транзакцій не було. І я завжди давав зрозуміти співробітникам, що вони не зобов'язані надавати мені інформацію,

– коментує інсайдер Джон Проссер.

Цікаво, що новина про камери походить саме від працівників Apple. Джерела сумніваються, що подібні заходи виявляться ефективними. І разом з тим наголошують, що носити камери змушують не всіх, а лише окремі конкретні команди.

"Це все чудово, – підсумовує видання, – крім… Спроби Apple озброїти своїх співробітників камерами відеоспостереження поліцейського рівня, які ефективно попереджають їх про витік… витекли. Ми злили це. Ось воно. Витік про попередження співробітникам Apple про неприпустимість витоку. Wat."