Працівники сервісного центру зламали смартфон клієнтки у пошуках її відвертих фото

Джейн МакҐонігал, блогерка зі США, відправила свій смартфон на ремонт до сервісного центру. Згодом вона отримала серію листів, з яких стало зрозуміло: смартфон зламують.

У своєму Twitter Джейн розповідає, що надіслала свій несправний Pixel 5A на ремонт поштою. Річ у тім, що компанія Google співпрацює з сервісом доставки FedEx і приймає пристрої на обслуговування віддалено.

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Що сталося

Через деякий час після відправлення смартфона Джейн почала отримувати оповіщення на email — вони свідчили, що хтось за допомогою смартфона скинув паролі та увійшов до її облікових записів Google (у тому числі Drive) і Dropbox.

Дівчина негайно скористалася функцією відстеження локації й побачила, що смартфон прибув до сервісного центру в Техасі ще кілька тижнів тому. Це означало, що доступ до хмарних сховищ незаконно отримали не працівники поштової служби, а спеціалісти у сервісному центрі.

У журналі активності можна було побачити, що саме шукали в хмарних сховищах: невідомі копирсалися у фотоальбомах — зокрема вони переглядали її знімки в купальнику, обтислому спортивному одязі та сукнях, а також подивилися фото зі швами після операції.

Повідомлення про здійснені дії в обліковому записі одразу ж підчищалися.

Власниця ґаджета припускає, що шукали, швидше всього, фото порнографічного чи еротичного характеру, однак, на щастя, подібних фотографій у Джейн не було.

МакҐонігал спробувала дистанційно очистити свій Pixel 5A, скориставшись вбудованою функцією "Знайти пристрій", однак зробити цього не вийшло. В одному з твітів вона звернулася до своїх читачів у Twitter і попросила повідомити їй про аналогічні випадки, щоб скласти колективний позов.

"Якщо хтось зацікавлений в поданні колективного позову проти Google з цього приводу, не соромтеся звертатися до мене."

Як пише PhoneArena, один аналогічний випадок вже знайшовся. Користувач Reddit відправляв смартфон Pixel своєї дружини в той же самий сервісний центр в Техасі, після чого виявив, що їхні відверті фото з'явилися в соцмережах. Крім того, була здійснена спроба вкрасти гроші з рахунку PayPal.

Реакція Google

Представник Google вже відреагував на ситуацію. Він повідомив, що компанія розслідує цей інцидент, і нагадав, що офіційно Google рекомендує створити резервну копію даних смартфона й очистити його перед відправленням на гарантійне обслуговування. Однак зробити це не завжди є можливість, особливо якщо не працює екран чи й узагалі смартфон не вмикається.