Як повідомляє джерело, інцидент відбувся у 2016 році. Тоді студентка Каліфорнійського коледжу здала свій iPhone на ремонт в авторизований сервісний центр Pegatron.

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Рішення суду

Працівники сервісу, поремонтувавши пристрій клієнтки, отримали доступ до її особистих файлів. Зокрема десятьох інтимних фотографій і відео.

Згодом вони завантажили файли на її ж Facebook-сторінку.

Дівчина дізналася про те, що трапилося після того, як їй розповіли друзі, котрі побачили публікацію у своїх стрічках новин.

Студентка подала позов проти Apple за вторгнення в приватне життя і заподіяння моральної шкоди. Працівників сервісного центру звільнили, а компанія виплатила дівчині компенсацію в досудовому порядку.

Точна сума позову не уточнюється. За інформацією The Telegraph, юристи постраждалої запитували п'ять мільйонів доларів.