Працівники Facebook не можуть працювати та потрапити в офіс, – ЗМІ
Джерело:твітер Райана Мака
У мережі Facebook, як і в багатьох інших, стався масштабний збій. Не працюють навіть внутрішні платформи компанії.
Працівники Facebook не можуть потрапити у офіс через збій. Про неможливість працювати повідомив журналіст видання The New York Times Райан Мак.
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Працівники Facebook не можуть працювати: у внутрішніх програмах теж збій
Окрім того, що не працює мережа Facebook, збій стався також й у внутрішніх мережах.
Не працюють не тільки сервіси і застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включно з Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу,
– мовиться у повідомленні.
Тобто працівники компанії не можуть почати працювати над відновленням роботи соцмережі. Про це розповіли кілька людей, з якими спілкувався журналіст.
Заблокований навіть фізичний вхід в офіс
Інша журналістка видання Шира Френкель написала, що через збій працівники не можуть навіть фізично потрапити в офіс компанії. Зокрема для того, щоб почати вирішувати проблеми з роботою Facebook.
Працівники Facebook фізично не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштабні проблеми, адже не працюють електронні перепустки,
– мовиться у повідомленні.
Це трапилось через те, що працівників не впускає в офіс система безпеки.
Масштабний збій у роботі соцмереж: що відомо
- Ввечері 4 жовтня у роботі популярних соцмереж Facebook та Instagram стався масштабний збій. Аналогічна ситуація у мессенджері WhatsApp.
- Згодом перестали працювати TikTok, а також Netflix, Twitter та Google. Причини та терміни усунення проблем досі невідомі.
- Станом на вечір, 4 жовтня, глава Facebook Марк Цукерберг вже втратив 6,6 мільярда доларів. Це трапилось на тлі збою у відомих мережах та мессенджері.