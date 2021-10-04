Працівники Facebook не можуть працювати та потрапити в офіс, – ЗМІ

У мережі Facebook, як і в багатьох інших, стався масштабний збій. Не працюють навіть внутрішні платформи компанії.

Працівники Facebook не можуть потрапити у офіс через збій. Про неможливість працювати повідомив журналіст видання The New York Times Райан Мак.

До теми Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій

Працівники Facebook не можуть працювати: у внутрішніх програмах теж збій

Окрім того, що не працює мережа Facebook, збій стався також й у внутрішніх мережах.

Не працюють не тільки сервіси і застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включно з Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу,

– мовиться у повідомленні.

Тобто працівники компанії не можуть почати працювати над відновленням роботи соцмережі. Про це розповіли кілька людей, з якими спілкувався журналіст.

Заблокований навіть фізичний вхід в офіс

Інша журналістка видання Шира Френкель написала, що через збій працівники не можуть навіть фізично потрапити в офіс компанії. Зокрема для того, щоб почати вирішувати проблеми з роботою Facebook.

Працівники Facebook фізично не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштабні проблеми, адже не працюють електронні перепустки,

– мовиться у повідомленні.

Це трапилось через те, що працівників не впускає в офіс система безпеки.

Масштабний збій у роботі соцмереж: що відомо