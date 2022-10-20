Технік SpaceX потрапив у кому після аварії під час випробування ракети

Технік компанії SpaceX отримав травму голови, яка закінчилася двомісячною комою. Інцидент трапився під час випробування ракетного двигуна. Про це стало відомо з доповіді Управління з охорони праці та здоров'я США (OSHA).

Що взагалі трапилося

Технік виконував пневматичну перевірку тиску на двигуні Raptor 2 18 січня на заводі компанії у Готорні, штат Каліфорнія. У процесі він був травмований коли відірвалася кришка паливного контролера.

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У звіті OSHA зазначається, що на момент аварії процедура проводилася "з використанням автоматизованої програми на противагу звичайному ручному методу, який використовувався в попередніх операціях". Також мовиться, що технік отримав перелом черепа і травму голови та був "госпіталізований в стані коми на два місяці".

OSHA оштрафувала SpaceX на 18 475 доларів за порушення техніки безпеки, які призвели до інциденту.

Що відомо про постраждалого

Техніком виявився Франциско Кабада, батько трьох дітей з Лос-Анджелеса. На сторінці GoFundMe, створеній родиною Кабади, вже зібрано понад 50 000 доларів на підтримку його дітей, поки він відновлюється після поранення.

Наразі відомо, що Кабада вже не в комі, але все ще не може спілкуватися і "не може вижити без медичної допомоги, за словами адвоката сім'ї і його зятя". OSHA присвоїла інциденту найвищий рівень покарання. Його розслідування все ще триває. Досі SpaceX не зробила заяву ні для громадськості, ні для своїх співробітників з приводу інциденту.

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Коротко про двигуни Raptor 2 та ракету Starship

Двигун Raptor 2 компанії SpaceX є основним двигуном для нової ракети Starship і ракети-носія Super Heavy, повністю багаторазової ракети-носія, які, будучи складеними разом, утворюють найвищу у світі ракету висотою 120 метрів.

Ракета-носій Super Heavy використовуватиме 33 двигуни Raptor 2 на старті, а Starship – шість двигунів Raptor 2 для продовження польоту на орбіту. SpaceX планує використовувати Starship для висадки астронавтів NASA на Місяць для місії агентства Artemis 3 в 2025 році, а також для польотів космічних туристів як мінімум в двох окремих польотах навколо Місяця.