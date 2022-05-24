Мова йде про ІТ-адміністратора китайської брокерської компанії з нерухомості Homelink. Хань Бінг видалив без можливості відновлення кілька "життєво важливих" для фірми фінансових баз даних, за що згодом був засуджений.

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Як покарали працівника

Напад одразу на чотири сервери компанії стався ще 4 червня 2018 року, однак розслідування та суд завершилися лише зараз. Як пише джерело, Хань Бінг був визнаний винним й отримав сім років ув'язнення. Йому також довелося виплатити близько 30 тисяч доларів як компенсацію за те, що він фактично паралізував роботу компанії на кілька тижнів.

Бінг був одним із п'яти осіб у команді безпеки, які мали доступ до баз даних фінансової системи компанії.

Четверо відразу після інциденту передали свої ноутбуки та паролі, але Бінг відмовився це робити, заявивши, що на комп'ютері міститься його особиста інформація.

Потім він погодився надати слідчим доступ до пристрою у його присутності: ті не виявили жодних компрометуючих доказів на його ноутбуці.

Однак внутрішнє розслідування компанії показало, що атака могла здійснюватися шляхом простого підключення до сервера таким чином, щоб не залишати слідів на ноутбуці.

Наступний електронний криміналістичний аналіз журналів сервера компанії, поряд з використанням відеозаписів з камер відеоспостереження, дозволив пов'язати записи, що зберігаються на сервері, з макбуком Бінга, а також з певними MAC- і IP-адресами, пов'язаними з його комп'ютером.

Колеги припустили, що на злочин Бінга підштовхнув конфлікт із деякими іншими працівниками компанії та начальством, які ігнорували його попередження про наявність уразливостей в системі. Через це, згідно з описом, він також став "пасивним і млявим, часто спізнювався і рано йшов з роботи". Імовірно, системний адміністратор думав, що його винагородять за більш очевидне висвітлення проблем.