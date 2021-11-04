Прадавня катастрофа: що відомо про зіткнення з кометою 12 тисяч років тому

Невеликі тіла Сонячної системи, астероїди, метеороїди та комети, періодично падають на Землю. Звісно, простим падінням це не назвеш, адже, якщо тіло досить велике, то видовище супроводжується катастрофічними подіями. Виявилося, що з цим зіткнулася й Південна Америка.

Люди з давніх часів знаходили в пустелі Атакама, Південна Америка, шматки скла, які мали колір від чорного до темно-зеленого. Загалом вдалося виділити смугу, довжиною 75 кілометрів, де можна його знайти. Та лише зараз у науковців "дійшли руки" перевірити, звідки це скло могло взятися посеред пустелі.

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Скло, яке знаходять посеред пустелі Атакама, Чилі / Фото Geology

Комета 12 тисяч років тому

Численне скручене силікатне скло посеред пустелі Атакама могло утворитися лише внаслідок дії високих температур. Часто таке скло змішане з глиною чи іншими породами. Потрібно, щоб навколишня температура сягала близько 1 600 градусів за Цельсієм, що утворилися такі структури.

Саме це знання дозволило вченим відразу відмовитися від гіпотези про пожежу, адже колись Атакама була не пустелею, а рівниною з густою рослинністю. Горіння трави чи дерева не дасть таку високу температуру. Друга гіпотеза полягала у діяльності вулканів, які вивергаються та розкидують навколо уламки породи, які можуть мати дуже високу температуру.

Але ретельні дослідження виявили те, що змусило відмовитися й від вулканічної гіпотези. У складі силікатного скла та інших порід вчені розгледіли метеоритний пил, мінерали позаземного походження (кубаніт та троліт) та деякі імпактні мінерали – це утворення, які формують лише під час високоенергетичного удару космічного тіла.

Ба більше, знайдені зразки космічного тіла дуже схожі на мінерали з комети 81P/Wild, зразки якої роздобула автоматична міжпланетна станція Stardust у 2004 році та доставила їх на Землю у 2006 році.

Об'єднавши усі здобуті дані, науковці прийшли до висновку, що близько 12 тисяч років тому над пустелею Атакама вибухнула комета. Її розпечені уламки впали на Землі, призвівши до утворення силікатного скла. Враховуючи широку смугу знаходження зразків, науковці припускають, що комета мала не малі розміри, проте не беруться говорити, який приблизно розмір мало ядро космічного тіла.