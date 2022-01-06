У прадавнього краба виявили очі: що тут дивного

Викопні рештки тварин дозволяють науковцям дослідити життя минулих років. Палеонтологічні артефакти, "доживаючи" до наших днів, перебувають у різному стані.

У скам'янілих рештках прадавніх тварин рідко можна виявити сліди м'яких тканин. А тому виявлення залишків краба Callichimaera perplexa з чудово збереженою зоровою системою – це дійсно удача. Скам'янілості – 95 мільйонів років.

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Чудово збережена зорова система прадавнього краба / Фото iScience

Детальніше про Callichimaera perplexa

Callichimaera perplexa – це маленький краб та єдиний вид вимерлого роду Callichimaera. Розміри тварина мала зовсім маленькі: 1,6 сантиметра у довжину та сантиметр завширшки. Краби мали велетенські, як для свого тіла, очі, які допомагали їм у полюванні.

Нова знахідка палеонтологів робить дослідження цього виду ще більш цікавим та захопливим, адже були виявлені скам'янілі тканини тіла, які рідко зберігаються.

Зразки незвичайного краба, що є у нас, Callichimaera perplexa зберігають деякі дуже тонкі тканини ока, які зазвичай не зберігаються. Сюди входять такі речі, як фасетки та внутрішні оптичні тканини. Така відмінна збереженість зустрічається вкрай рідко,

– мовить аспірантка Єльського університету Келсі Дженкінс.

Для "повноти дослідження", вчені дослідили близько тисячі живих та викопних крабів. Вони виявили, що Callichimaera perplexa є своєрідним рекордсменом, адже його очі "займають" 16% від розміру всього тіла. Переважно у крабів очі займають 1 – 3% від розмірів тіла. Ймовірно, вважають дослідники, C. perplexa їв не падло, а був чудовим мисливцем, який максимально використовував свій зір.