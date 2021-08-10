"Смужка життя": як пожежникам дізнатися, чи витримає їхнє спорядження силу вогню

Вогнеборець – це небезпечна професія. Сміливі люди, які обрали цю галузь, ризикують своїм життям заради інших. Йдучи у вогонь, пожежники мусять бути впевненими у своєму спорядженні. Адже саме тоненький прошарок їхнього захисного костюма часто стає єдиною перепоною, яка захищає їх вогню.

Захисний одяг пожежників з часом псується та може не так добре захищати від вогню. Причиною тому можуть бути фізичні ушкодження, термічні ушкодження та навіть дія ультрафіолетового випромінювання Сонця. Критично важливим фактором для людей цієї небезпечної професії лишається змога точно визначити, наскільки сильно спорядження втратило свої захисні властивості. Тут і прийдуть на допомогу новітні датчики для визначення цілісності спорядження.

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Вогнеборці матимуть можливість точно визначити "рівень міцності" спорядження / Фото Unsplash

Як працюватимуть датчики визначення "рівня міцності" спорядження

Технологія являє собою пластир, який кріпиться на пожежний костюм. Звісно, що пластир обладнали спеціальними датчиками.

Сенсорна накладка використовує графен для утворення мережі струмопровідних доріжок. Коли високі температури, волога, ультрафіолетове випромінювання або інші пошкодження перевищують певний рівень, графенова доріжка руйнується та втрачає свою електропровідність.

Таким чином, використовуючи звичайний вольтметр, можна визначити "рівень життя" захисного спорядження завдяки показникам із сенсорного пластиру.

Такий перспективний спосіб визначення "рівня цілісності" захисного спорядження можна використовувати не лише у пожежогасінні, а й в інших галузях:

Гірничодобувна.

Нафто-газова.

Навіть скафандри астронавтів можна обладнати такими датчиками.

Технологія сенсорного пластиру була попередньо запатентована та досі знаходиться в розробці.