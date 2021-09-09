Стало відомо, що 9 вересня 2021 року о 1:55 за Гринвічем на російському модулі "Звєзда" спрацював датчик задимлення. Поряд з цим з'явилася інформація, що астронавти МКС, які перебували на американському сегменті станції, відчули запах диму. Ситуацію швидко взяли під контроль.

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Модуль "Наука" пристикувався до "Звєзди" 29 липня 2021 року / Фото NASA / Flickr Johnson

Що відомо про ситуацію на МКС

Повідомляється, що подія сталася під час проведення автоматичної підзарядки акумуляторів. Спрацював датчик задимлення та аварійна сигналізація.

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицький повідомив, що "екіпаж бачив дим та відчував запах гару".

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке, перебуваючи на американському сегменті МКС, теж повідомив про проблему. Чоловік сказав, що відчув "запах палаючого пластику або електронного обладнання".

Ситуацію взяли під контроль. Повітря на МКС очистили, увімкнувши агрегатний фільтр очищення атмосфери. Усі системи працюють у штатному режимі.

На жаль, це не єдині проблеми російського сегмента МКС. Наприклад, у модулях "Звєзда" та "Зоря" виявлені тріщини, через які повітря повільно покидає станцію. Частково проблему було вирішено.

Окрім тріщин відома й нещодавня небезпечна ситуація під час стикування модуля "Наука". Після кількох проблем до стикування, після стикування новий модуль самовільно увімкнув двигун, порушивши орієнтацію МКС.