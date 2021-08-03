Численні фотографії дозволяють побачити жах, який чинять пожежі в курортній Туреччині. Потерпають туристи та місцеві жителі, ліси країни вигорають. Та пожежники впевнено гасять вогонь, не даючи йому заподіяти більшої шкоди. Масштаб стихійного лиха також можна оцінити, поглянувши на супутникові зображення палаючого півдня Туреччини.

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Супутникові фотографії масштабних пожеж у курортній Туреччині



Пожежі 30 липня 2021 року, зафіксовані супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-3 / Фото European Space Agency

У Європейському космічному агентстві опублікували зображення масштабних пожеж на півдні Туреччини. В організації зазначають, що слід очікувати рекордно високих температур, яких не "бачили" з 1980-х років XX століття.

Причиною підняття температури виявився так званий "тепловий купол" – область, де фактично накопичується тепло. Високий тиск в цій області не дозволяє потрапити туди холодному повітрю.

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Супутникові знімки від Міністерства оборони Туреччини



Пожежа неподалік міста Мармарис / Фото Міністерство оборони Туреччини



Лісні пожежі біля міста Мармарис, Туреччина / Фото Міністерство оборони Туреччини

Пожежі біля курортного міста Мармарис зафіксували два розвідувальні супутники Міністерства оборони Туреччини Göktürk-1 та Göktürk-2.

На фотографіях видно масштабну пожежу неподалік міста. Ці супутникові зображення Міністерство оборони передало відповідним службам країни для допомоги у боротьбі зі стихією.

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Супутникові знімки Maxar Technologies

Sky News опублікувало фотографії, зроблені Maxar Technologies, американською компанією, супутники якої перебувають на різних орбітах та здійснюють постійний дистанційний моніторинг планети.



Пожежа біля дамби Оймапінар, Анталія / Фото Sky News



Пожежі в районі міста Манавгат, Анталія / Фото Sky News

Фотографії пожеж, зроблені супутником Worldview-2

Фотографії масштабних пожеж у курортній Туреччині зібрала компанія European Space Imaging. Компанія отримала зображення від супутника Worldview-2, який входить до "сузір'я" супутників Maxar Worldview Constellation.

Фотографії були опубліковані на ресурсі Geospatial World.



Пожежі в районі дамби Оймапінар, Анталія / Фото Geospatial World



Пожежі біля міста Манавгат / Фото Geospatial World



Лісові пожежі біля міста Манавгат / Фото Geospatial World

Станом на 3 серпня 2021 року пожежі в курортній Туреччині вдалося взяти під контроль. Водночас вогонь спалахнув у Греції.