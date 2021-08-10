Пожежі в Греції сфотографували з МКС

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке перебуває на борту МКС з 24 квітня 2021 року. Виконуючи різноманітну наукову роботу, чоловік не забуває й про фотографування Землі з висоти понад 400 кілометрів. Цього разу в об'єктив його фотокамери потрапили пожежі, від яких потерпає Греція.

Астронавт ESA Тома Песке опублікував фотографії пожеж на півострові Пелопоннес, де в старовину розташовувалося найсильніше місто-держава регіону Спарта. Міжнародна космічна станція пролітала над цією частиною Греції 6 серпня 2021 року. Пожежі в країні спалахнули ще наприкінці липня 2021 року, але не отримали тоді широкого розголосу на фоні нищівних пожеж в курортній Туреччині.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно



Пожежі на півострові Пелопоннес / Фото Thomas Pesquet Flickr

Дивлячись на фотографію, може здатися, що пожежі є не надто нищівними. Та якщо подивитися на те, що відбувається з околицями Афін, то видно усю жахливу силу вогню.



МКС пролетіла прямо над пожежею / Фото Thomas Pesquet Flickr

Сміливі українські вогнеборці допомагають в боротьбі з вогняним лихом в обох країнах, які потерпають від пожеж – у Туреччині та Греції.

Читайте за темою "Друг пізнається в біді": Греція і Туреччина захоплюються працею українських рятувальників



Останній кадр грецьких пожеж / Фото Thomas Pesquet Flickr

Невідомо, чи зробив Тома Песке більше фотографій. Цілком ймовірно, що траєкторія руху Міжнародної космічної станції могла дозволити астронавту сфотографувати пожежі в околицях Афін. Та поки інших фотографії Тома та Європейське космічне агентство не публікувало.