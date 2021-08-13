Європейське космічне агентство постійно відстежує ситуацію на поверхні Землі. Особливо пильно організація слідкує за перебігом пожеж. Ці дані необхідні, щоб вірно оцінити ризики та масштаби. Ця інформація передається відповідним органам країн, де сталося стихійне лихо.

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Жахливі пожежі в Греції на острові Евбея



Масштаб пожеж на острові Евбея величезний / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Вогняна стихія охопила Грецію на початку серпня 2021 року. Ці пожежі стали найбільшою екологічною катастрофою країни за останні десятиліття.

Гасити вогонь допомагають й українські вогнеборці.

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Евбея в штучних кольорах



Фотографія острова Евбея, Греція, в штучних кольорах / Фото European Space Agency, Sentinel-2

На фотографії у штучних кольорах, яку опублікувало Європейське космічне агентство, добре видно масштаб лиха. Вогонь спустошив острів, знищивши будинки та лісові масиви. Тисячі людей змушені покинути свої домівки.

Відтінками коричневого та зеленого позначаються спустошені вогнем райони острова.

Червоний колір виділяє рослинність, яка залишилася.

Вогонь спустошив близько 50 тисяч гектарів на півночі острова Евбея.

Спустошені райони на півночі острова



Спустошення вогнем острова Евбея / Фото European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

На двох зображеннях з різницею у 10 днів видно, настільки сильно вогонь спустошив північ острова.

Пожежі вже вдалося взяти під контроль, проте шкода, яку заподіяв вогонь, занадто велика, щоб країна швидко про це забула.

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