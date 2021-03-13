Як повідомляють різноманітні джерела у мережі, на заводі виробника електромобілів Tesla у каліфорнійському Фрімонті сталася пожежа. Місцеве пожежне управління підтвердило інформацію про інцидент.

Згідно з інформацією, займання сталося у будівлі, що будується на території заводу. Для гасіння пожежі на місце інциденту прибуло кілька пожежних бригад.

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Пожежа на заводі Tesla

За даними пожежників, ніхто зі співробітників Tesla у результаті цього інциденту не постраждав. Наразі відомо, що займання сталося всередині штампувального верстата.

Міські пожежники скоординували свої дії з внутрішньої бригадою Tesla Fire Response Team, у результаті чого пожежу вдалося швидко локалізувати.

Кадри пожежі зняті з вертольота: дивіться відео

Варто відзначити, що завод Tesla у Фрімонті є основним підприємством компанії зі збирання електромобілів у США. Зараз Tesla будує ще один завод у місті Остін, штат Техас. Що стосується каліфорнійського заводу, то тут збираються різні моделі електрокарів, включаючи седан Model 3, кросовер Model Y, а також дорожчі Model S і Model X.

Варто зазначити, що нещодавно робота каліфорнійського заводу вже припинялася як мінімум на два дні через брак компонентів для виробництва електромобілів. Також відомо, що на виробництві Tesla у Фрімонті в минулому неодноразово виникали пожежі, у тому числі у фарбувальному цеху.