Пожежа в дата-центрі у Страсбурзі: не працюють десятки сайтів та послуг

У дата-центрі найбільшого в Європі хостинг-провайдера OVH сталася пожежа. В результаті інциденту кілька центрів обробки даних були виведені з ладу, що вплинуло на роботу вебсайтів по всьому світу.

У дата-центрі хмарного провайдера OVH у Страсбурзі (Франція) сталася пожежа, ніхто зі співробітників компанії не постраждав. OVH – найбільший хостинг-провайдер в Європі та третій за величиною у світі. OVH надає послуги виділених серверів, загального і хмарного хостингу, реєстрації доменів і VoIP телефонії.

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Що відбувається

Засновник компанії OVH Октав Клаба повідомив, що загоряння сталося в дата-центрі SBG2. Вогонь знищив SBG2, а частина SBG1 зруйнована.

Водночас на офіційному сайті компанії з'явилось повідомлення з інструкціями та поясненнями:

У нашому центрі обробки даних у Страсбурзі стався серйозний інцидент, пов'язаний з пожежею в будівлі SBG2. Пожежники негайно прибули на місце події, але не змогли впоратися із загорянням в SBG2. Вся будівля була ізольована, що впливає на всі наші послуги на SBG1, SBG2, SBG3 і SBG4. Якщо ваш сервіс хоститься в Страсбурзі, ми рекомендуємо активувати План аварійного відновлення. Всі наші бригади повністю мобілізовані разом з пожежниками. Ми будемо тримати вас в курсі в міру надходження додаткової інформації.

У список постраждалих клієнтів OVH входить компанія Bad Packets, що займається розвідкою кіберзагроз, шаховий інтернет-сервер Lichess.org, криптовалютна біржа Deribit, програмне забезпечення для шифрування VeraCrypt, портал новин eeNews Europe та інші.

Фото нічної пожежі у Страсбурзі / Фото Twitter/@xgarreau

Полум'я погасили о 8:20 за київський часом. Як пише Октав Клаба, пожежники продовжують охолоджувати будівлі водою. Через відсутність доступу до серверів послуги на SBG1, SBG3 і SBG4 сьогодні не будуть перезапущені. Він оцінив терміни відновлення роботи не постраждалих від вогню об'єктах у 1-2 тижні.

Через пожежу також не працює відстеження громадського транспорту у Львові, про що написав мер міста Андрій Садовий на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook та Telegram. Детальніше про це читайте на 24 каналі за посиланням.