У дата-центрі найбільшого в Європі хостинг-провайдера OVH сталася пожежа. В результаті інциденту кілька центрів обробки даних були виведені з ладу, що вплинуло на роботу вебсайтів по всьому світу.

У дата-центрі хмарного провайдера OVH у Страсбурзі (Франція) сталася пожежа, ніхто зі співробітників компанії не постраждав. OVH – найбільший хостинг-провайдер в Європі та третій за величиною у світі. OVH надає послуги виділених серверів, загального і хмарного хостингу, реєстрації доменів і VoIP телефонії.

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Що відбувається

Засновник компанії OVH Октав Клаба повідомив, що загоряння сталося в дата-центрі SBG2. Вогонь знищив SBG2, а частина SBG1 зруйнована.

Водночас на офіційному сайті компанії з'явилось повідомлення з інструкціями та поясненнями:

У нашому центрі обробки даних у Страсбурзі стався серйозний інцидент, пов'язаний з пожежею в будівлі SBG2. Пожежники негайно прибули на місце події, але не змогли впоратися із загорянням в SBG2. Вся будівля була ізольована, що впливає на всі наші послуги на SBG1, SBG2, SBG3 і SBG4. Якщо ваш сервіс хоститься в Страсбурзі, ми рекомендуємо активувати План аварійного відновлення. Всі наші бригади повністю мобілізовані разом з пожежниками. Ми будемо тримати вас в курсі в міру надходження додаткової інформації.

У список постраждалих клієнтів OVH входить компанія Bad Packets, що займається розвідкою кіберзагроз, шаховий інтернет-сервер Lichess.org, криптовалютна біржа Deribit, програмне забезпечення для шифрування VeraCrypt, портал новин eeNews Europe та інші.

Фото нічної пожежі у Страсбурзі / Фото Twitter/@xgarreau

Полум'я погасили о 8:20 за київський часом. Як пише Октав Клаба, пожежники продовжують охолоджувати будівлі водою. Через відсутність доступу до серверів послуги на SBG1, SBG3 і SBG4 сьогодні не будуть перезапущені. Він оцінив терміни відновлення роботи не постраждалих від вогню об'єктах у 1-2 тижні.

Update 7:20am

Fire is over. Firefighters continue to cool the buildings with the water.

We don’t have the access to the site. That is why SBG1, SBG3, SBG4 won’t be restarted today. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Через пожежу також не працює відстеження громадського транспорту у Львові, про що написав мер міста Андрій Садовий на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook та Telegram. Детальніше про це читайте на 24 каналі за посиланням.