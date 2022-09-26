Дослідження, прийняте до публікації в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, потенційно може відкрити величезні нові ділянки Всесвіту для вивчення вченими SETI (проєкт з пошуку позаземних цивілізацій). Таким чином, як сподіваються автори, зростуть наші шанси виявити "потужні передавачі" в далекому космосі, які свідчитимуть, що ми тут не самі.

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Я думаю, що за деякий час ми зрозуміли, що коли ми робимо спостереження SETI за допомогою радіотелескопа, ми чутливі не тільки до цільової зірки в центрі поля, але і до ділянки неба розміром з Місяць. Інші об'єкти в цій області включають зірки переднього плану і фонові зірки в нашому власному Молочному Шляху. До недавнього часу ми не знали, як використовувати цей факт, тому що ми не знали відстань до цих зірок,

– сказав співавтор дослідження Майкл Гаррет.

За допомогою телескопа Gaia Європейського космічного агентства Гаррет і його колега Ендрю Сіміон, директор Дослідницького центру SETI в Берклі і головний дослідник програми Breakthrough Listen, змогли отримати набагато більш точні вимірювання.

Як шукають сліди позаземного життя в старих даних

На основі нових точних вимірювань вчені проаналізували понад 400 попередніх досліджень нашої галактики, зроблених в рамках Ініціативи "Прорив", і виявити понад 140 000 об'єктів, які колись не були помічені на знімках різних телескопів. Серед цієї "астрофізичної екзотики", згідно з прес-релізом, були:

галактичні ядра,

радіогалактики,

взаємодіючі галактики,

і галактика, гравітація якої утворила гравітаційну лінзу.



Нові об'єкти на фото на основі старих даних / Фото Manchester University

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Тобто, куди б вчені не направили свій телескоп, в поле зору потрапить якийсь цікавий космічний об'єкт. І тепер, коли відомо, що як ідентифікувати цю раніше приховану від нашого ока екзотику, шанси людства натрапити на інопланетний сигнал значно зростають.