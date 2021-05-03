Позаземне походження: які технології космічної галузі використовуються в інших сферах

Космос – справа тонка. Тут важливі деталі, чіткі прорахунки і навіть перфекціонізм не вважається злом. Космічна галузь – це про виклики та постійне продукування технологій і речей, яких ніколи не було і могло б не бути, якби не шлях до зірок.

За всю свою історію космічна галузь створила велику кількість речей і технологій, без яких людство не уявляє свого життя. Фільтри для води, термобілизна, пилосос – це лише верхівка айсберга з технологій, які дісталися нам у "космічний спадок".

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Безпілотні авто на "космічних" GPS-навігаторах

Виявляється Google був не першим у 2009 році, хто презентував безпілотний транспортний засіб. І не першою компанією була Tesla. Найпершим на ринок, а точніше на поля, вивів безпілотний транспорт аграрний гігант John Deere. Щоб зробити обробку полів більш ефективною та менш витратною він використовував програмне забезпечення, створене NASA. З його допомогою системи дуже точно обробляли сигнал з супутника і програмували трактори.

Зараз безпілотні вдосконалені технології перейшли в автопром. Ціла павутина сервісів і систем допомагає машині "бачити", орієнтуватися у просторі і навіть "спілкуватися" з іншим транспортом. Ще ж і надто, частина з них розробляють українські фахівці.



Вперше масово безпілотні технології використали в John Deer / Фото John Deer

Наприклад, такі системи допомоги як Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – спеціальні програми, які вміють сповіщати водія про можливі перешкоди або небезпеки на дорогах. Або ж системи, що аналізують швидкість авто і допомагають в'їхати у поворот або програмне забезпечення для інфотейнмент-панелей.

Зараз такі проєкти створюють також українські розробники GlobalLogic. Всі ці технології стали реальністю завдяки космічному прогресу.

Очищення для води через нанокерамічний фільтр

У 2015 році підприємець Мохссен Гіассі з 30-річним досвідом розробки технологій і продуктів для туристичної галузі презентував унікальний продукт – пляшку з інноваційним фільтром для води. У неї можна залити будь-яку воду (з озера, криниці, водоспаду, річки), а спеціальна технологія NanoCeram перетворить рідину в звичайну питну воду. Річ у тім, що для астронавтів NASA вчені створили нанокерамічний фільтр, який пропускає воду через безліч пор розміром з мікрон, а бактерії та інші небезпечні елементи знищуються іонами срібла. Таким чином у космосі, де будь-яка крапля води на вагу золота, очищають рідину, піт і навіть сечу, роблячи їх питними.

Тепер же цю технологію використовують у 140 країнах. Крім туризму вона знайшла застосування і у медицині, у країнах Африки з дефіцитом питної води, та інших галузях. А у 2020 році за схожим сценарієм з частинками срібла українські розробники зробили пристрій, що перетворює воду в антисептик.

Костюми для плавців – з аеродинамічної труби

На Літніх Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році американський плавець Майкл Фелпс побив декілька світових рекордів, заробивши за один раз відразу 8 золотих медалей. Допоміг спортсмену у цьому досягненні інноваційний надлегкий костюм LZR Racer, що знижує опір води. Speedo, компанія-розробник, для створення суперкостюм використовувала "космічні" технології.

Річ у тім, що роль опору повітря й рідин для запуску ракети і польоту має величезне значення. Тому фахівці постійно намагаються звести його до мінімуму, досліджуючи всі ці процеси в аеродинамічних трубах. За допомогою до них і звернулися розробники костюмів Speedo.



Космічні технології ближче, ніж ми можемо собі думати / Фото NASA

У результаті LZR Racer отримав унікальну тканину з переплетених ниток еластану-нейлону і поліуретану, стабілізатори, які підтримують тіло спортсмена, і зменшення опору води на 38%. Все це у комплексі дає збільшення швидкості спортсмена на 4%, що має істотне значення, коли мова йде про мілісекунди між золотою й срібною медаллю.

Крім костюмів для плавання з космічної галузі ми отримали термобілизну, яка зберігає тепло і виводить вологу. А тканина для скафандрів допомогла створити "вогнестійкі" костюми для пожежників.

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Дитяче харчування – з одноклітинних водоростей

У грудні 2010 року нідерландська компанія Royal DSM оголосила про придбання компанії зі США з виробництва харчових інгредієнтів та добавок Martek Biosciences за 1,1 мільярда доларів. Американська корпорація почала свою успішну діяльність у 1985-му. Одним з головних її продуктів стали омега-3 жирні кислоти, які використовують у всьому світі в дитячому харчуванні. Про них можна почути у кожній рекламі сумішей, соків і навіть солодощів. Вони покращують роботу мозку, зору, загальний стан усього організму. А для Martek Biosciences щорічно "покращували" фінансовий стан на 270 мільйонів доларів.

Виявляється, ці харчові добавки теж родом з космосу. На початку 1980-х дослідники вирощували спеціальні одноклітинні водорості, щоб забезпечити їжу й кисень космонавтам під час тривалих польотів. Але під час експериментів вчені виявили безліч корисних якостей водоростей, які могли б стати у нагоді не лише у космосі, але й на Землі. Так у 1985 році в штаті Меріленд з'явилася Martek Biosciences.

Бездротовий пилосос – з апарату для збору проб місячного ґрунту

Спочатку був Місяць. 20 липня 1969 року Ніл Армстронг висадився на природний супутник нашої планети. На ньому він повинен був зібрати проби місячного ґрунту, щоб вивчити його на Землі. У цьому Армстронгу допоміг апарат виробництва Black & Decker. Він був на батарейках і працював за принципом пилососа. Після успіху місії "Аполлон" Black & Decker вирішили випустити побутову версію збирача "місячного ґрунту" – бездротовий пилосос. Так почалася історія Dustbuster. За 30 років покупці з усього світу купили 150 мільйонів пилососів на акумуляторах.



До пилососів Dustbuster були збирачі місячного ґрунту / Фото iStock

Телемедицина: слідами спецоперації "Близнюки"

3 червня 1965 Едвард Уайт став першим американцем, який вийшов у відкритий космос. До цього кілька місяців тому першою у світі людиною, що вийшла за межі фюзеляжу, був Олексій Леонов. Все це стало можливим крім інженерних інновацій ще й завдяки телеметричним системам. Вони передавали всілякі дані про здоров'я космонавтів на Землю. Це зараз смарт-годинник вимірюють тиск, температуру і пульс, а тоді для ЕКГ та інших вимірів потрібно було безліч датчиків у скафандрах, які носили на собі астронавти. Адже про космос і перевантаження, яких зазнає організм, ніхто нічого не знав. Тому потрібно було вимірювати усі дані – аж до повітря, яким дихають на кораблі, щоб у разі небезпеки, зуміти швидко зреагувати.

Саме ці виклики допомогли у 1960-х роках ученим зі Spacelabs створити прототип сучасних телеметричних систем. Останні сьогодні стоять в тисячах реанімації (де відстежують стан пацієнтів) і мільйонах ґаджетів, які фіксують найменші зміни в організмі.

На підставі цих напрацювань втілилися в життя і технології, створені українськими розробниками, такі як:

Face Asymmetry Detection – додаток для дистанційної діагностики інсульту;

Nevus – концепт програми з машинним навчанням з аналізу родимок.

Ambulance Online Streaming Technology – сервіс, який передає дані про пацієнта з карети швидкої допомоги прямо в лікарню.

Ще ж і надто, під час пандемії увесь ринок телемедицини виріс на 64% і буде продовжувати свій підйом у найближчі роки.

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Попри те, що освоєння космосу за історичними мірками почалося зовсім недавно – всього 60 років тому, воно суттєво змінило життя усієї планети. Фермери ще в 1990-х отримали GPS і можливість безпілотного обробляти поля, музиканти та журналісти – бездротову гарнітуру, офісні працівники – вдосконалену кавоварку, а гірськолижні спортсмени – сонцезахисні окуляри, що фільтрують синій колір. Все людство отримало шанс спати на ортопедичних матрацах, готувати на тефлоновому посуді і вимірювати температуру безконтактним способом. Це ще раз підтверджує: усі сегменти, сектори й виробництва поєднані, а космос насправді ближче, ніж нам здається.

Автор: Владислав Ткачук, менеджер маркетингу, GlobalLogic