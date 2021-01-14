Поїздка в Гоґвортс відкладається: реліз Hogwarts Legacy перенесли на 2022 рік
Видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment і студія-розробник Avalanche Software оголосили про вимушене перенесення проєкту. Розробники просто не встигають до намічених термінів.
Спочатку реліз рольової гри у Всесвіті Гаррі Поттера очікувався на 2021 рік. Як з'ясувалося, розробники не встигають до оголошених раніше термінів. Про це розповіли в офіційному мікроблозі Hogwarts Legacy.
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Що відомо
Тепер реліз намічений на 2022 рік.
Створення найкращого можливого досвіду для фанатів чарівного світу і геймерів є для нас найважливішим завданням, тому ми даємо грі необхідний час,
— пояснили розробники.
Оголошення, опубліковане розробниками / Фото Hogwarts Legacy
Warner Bros. Interactive Entertainment і Avalanche Software також подякували "шанувальникам з усього світу за приголомшливу реакцію" на вересневий анонс Hogwarts Legacy.
Події Hogwarts Legacy розгортаються на території школи чарівництва Гоґвортс в XIX столітті. Гравці візьмуть на себе роль студента, який володіє даром до стародавньої магії і таїть в собі небезпечний секрет.
Hogwarts Legacy створюється для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і S. Письменниця і авторка історій про Гаррі Поттера Джоан Роулінг в розробці не бере участі.
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