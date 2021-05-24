Поява шостого пальця на руці суттєво змінює роботу мозку: результати інтригуючого експерименту

Деякі вчені вважають, що швидкість еволюції наших біологічних тіл більше не встигає за нашими потребами, і нам потрібні нові, додаткові пальці. Але чи готове людство їх прийняти?

Великий палець руки дав нашим предкам можливість використовувати примітивні інструменти й створювати те, чого немає в дикій природі. Це небувало прискорило темпи розвитку людей.

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Шостий палець руки

Кілька років тому дизайнерка Дані Клод запустила проєкт "Третій великий палець". Тоді це був просто цікавий прототип – візуалізація ідеї. Проте нею швидко зацікавилися в Університетському коледжі Лондона і застосували розробки для організації серії експериментів. Вчені хотіли зрозуміти, як мозок людини реагуватиме на такі раптові "розширення" можливостей тіла. Адже одна справа замінити втрачену кінцівку протезом, нехай і функціональним, але зовсім інша – дати організму те, чого в нього ніколи не було.



​Іноді такого шостого пальця дійсно дуже не вистачає / Фото Dani Clode

Люди так довго жили з рукою з чотирьох звичайних і одного відставленого вбік пальця, що перестали звертати на це увагу. Неважливо, тримаєте ви молоток, ніж або поручень в метро, хватка майже завжди однакова. Сигнали від мозку мало змінюються.

Це також видно на прикладі так званих фантомних болів, коли втрачених кінцівок фізично немає, але в мозку майже нічого не змінюється. Нервова система і механізми управління тілом досить консервативні, тому є чимало сумнівів в тому, як люди будуть реагувати на протези та такі додаткові кінцівки.



Дослідження показали, що людина дуже швидко звикає до нових, штучних кінцівок / Фото Dani Clode

Результат експерименту