Великий палець руки дав нашим предкам можливість використовувати примітивні інструменти й створювати те, чого немає в дикій природі. Це небувало прискорило темпи розвитку людей.
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Шостий палець руки
Кілька років тому дизайнерка Дані Клод запустила проєкт "Третій великий палець". Тоді це був просто цікавий прототип – візуалізація ідеї. Проте нею швидко зацікавилися в Університетському коледжі Лондона і застосували розробки для організації серії експериментів. Вчені хотіли зрозуміти, як мозок людини реагуватиме на такі раптові "розширення" можливостей тіла. Адже одна справа замінити втрачену кінцівку протезом, нехай і функціональним, але зовсім інша – дати організму те, чого в нього ніколи не було.
Іноді такого шостого пальця дійсно дуже не вистачає / Фото Dani Clode
Люди так довго жили з рукою з чотирьох звичайних і одного відставленого вбік пальця, що перестали звертати на це увагу. Неважливо, тримаєте ви молоток, ніж або поручень в метро, хватка майже завжди однакова. Сигнали від мозку мало змінюються.
Це також видно на прикладі так званих фантомних болів, коли втрачених кінцівок фізично немає, але в мозку майже нічого не змінюється. Нервова система і механізми управління тілом досить консервативні, тому є чимало сумнівів в тому, як люди будуть реагувати на протези та такі додаткові кінцівки.
Дослідження показали, що людина дуже швидко звикає до нових, штучних кінцівок / Фото Dani Clode
Результат експерименту
- Початкове збудження в активності мозку, коли випробовувані вчилися поводитися зі ще одним пальцем, вже до п'ятого дня зійшло нанівець.
- Рухи людей все ще залишалися незграбними, але мозок більше не сприймав штучний палець як щось чужорідне.
- Це насторожило дослідників, адже немає гарантії, що процес є оборотним – ми можемо зіткнутися з проблемою, коли людина при роботі з додатковими пальцями настільки звикнеться з ними, що їх відключення буде сприйматися як реальна травма і втрата.