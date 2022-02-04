Facebook – це одна з найпопулярніших соціальних мереж у світі, де зареєстровано майже два мільярди користувачів. Спільноти, групи, коментарі, обговорення, чати, сварки, робочі пропозиції та багато чого іншого – усе це можна знайти тут. Сьогодні, 4 лютого 2022 року, фейсбуку виповнилося 18 років – своєрідне повноліття.

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Але почнемо ми не із заснування Facebook та розвитку компанії. Цю історію ви можете переглянути у нашому відео, де ми розповідаємо про найважливіші моменти становлення соцмережі.

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Події сьогодення – Meta

Слід зазначити, що сьогодні соцмережа Facebook – це лише частинка (хоча й величезна частинка) гігантського корпоративного механізму, який колись називався Facebook, Inc. Але 28 жовтня 2021 року було оголошено про реорганізацію й перейменування – тепер Facebook, Inc. називається Meta.

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Рішення було прийняте тому, що в "імперії" Марка Цукерберга вже давно був не лише Facebook, а й кілька інших сервісів: наприклад Instagram, WhatsApp, Oculus VR (тепер Meta Quest VR) та низка інших підрозділів. Але головне, що нова назва зображає новий рух компанії у бік Метаверсу (metaverse). Мережа не забарилася та відреагувала на подію мемами й коментарями, але Цукерберг дав чітко зрозуміти, що вектор діяльності колишньої Fasebook кардинально змінився.

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Скандали та зміни

Та чим точно може похвалитися Meta за останні роки – це скандалами, в які корпорація потрапляла. Тут варто додати, що як би компанія Цукерберга не намагалася уникнути негативних історій, їй вкрай важко цього досягнути через власні масштаби. Крім того, чимало звинувачень виглядають більш ніж серйозно.

Так, соцмережу звинувачують у тому, що вона є відверто небезпечною для дітей, сприяє поляризації суспільства через свої алгоритми і навіть пропагує насильство. Цікаво й те, що чимало з цих звинувачень пролунало від власної ж (вже колишньої) працівниці – Френсіс Хауген. Засоби масової інформації також проводили свої розслідування, які виявилися для Цукерберга невтішними.

Та звісно не лише Хауген "наїжджає" на "імперію" Марка Цукерберга. Більшість критиків звертають увагу на те, що соціальна мережа Facebook не видаляла певний контент. Наприклад, такий, що містить насилля, дії сексуального характеру, пропаганду наркотиків, різні форми дискримінації, порушення авторських прав та інше.

Компанія не залишила критику без уваги та намагається модерувати контент, який поширюється людьми на платформі, але виходить це, м'яко кажучи, поганенько. Оскільки у більшості випадків модеруванням займаються алгоритми трапляється чимало випадків несправедливих банів, обмежень та видалень.

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Зважаючи на велетенський масштаб соціальної мережі, Facebook покладається на роботу нейромереж, яка використовує алгоритми для блокування певного контенту (дописи, коментарі). І саме це, на думку багатьох користувачів мережі, є доволі негативною стороною, адже алгоритми працюють не завжди добре.

Так, наприклад, Facebook може видалити ваш допис, адже він "порушую стандарти спільноти", але водночас з цим ви можете навіть не зрозуміти, який же саме допис видалили та що саме ви порушили. Скарги адміністрації в більшості випадків результату не принесуть.

Аналогічна ситуація і з коментарями – використовуючи алгоритми, Facebook видаляє ті, які порушують певні стандарти. От лише ці алгоритми, звісно ж, не враховують контекст написаного. Тому часто у тематичних групах, де ведуться палкі баталії під дописами, мережа видаляє цілком невинні коментарі та залишає агресивні.

Тож контент, який справді потребує модерування успішно поширюється платформою, а це ще більше посилює критику та незадоволення користувачів.

Технічні проблеми

Не бракує соцмережі і технічних складнощів у роботі, які проявляються у різних її розділах. Дрова у вогонь підкидає і сама компанія, яка не поспішає лагодити те, що зламалося чи то через брак кадрів, часу або ж просто відкладаючи все на безвік.

Крім того, частенько трапляються і масові збої, які виводять з ладу цілі сервіси компанії. Часто можна помітити, що не працює то Instagram, то Facebook, а іноді до них приєднується ще й WhatsApp.

У 2021 році трапився наймасовіший збій у роботі соцмережі, який вплинув на весь інтернет. Через помилку в маршрутизації доступ до мережі втратили мільйони людей та сервісів, робота яких побудована зокрема і на сервісах та інструментах самої Facebook. Не працювали Twitter, Netflix, Steam та низка інших платформ, які безпосередньо пов'язані із Facebook.

Падіння акцій та втрата користувачів

Зовсім нещодавно компанію Meta спіткала ще одна величезна неприємність. У четвер 3 лютого акції компанії обвалилися на рекордні 26,4%.

Почалося все з того, що у середу Meta заявила, що зміни, запроваджені торік компанією Apple, обійдуться їй цього року приблизно в 10 мільярдів недоотриманого доходу від реклами.

Додані Apple функції конфіденційності – це удар по рекламодавцях, які відстежують поведінку споживачів в інтернеті для визначення цільової реклами,

– заявили в Meta.

Марк Цукерберг зазначив, що компанії важко конкурувати з TikTok, і що Facebook уперше почав втрачати користувачів по всьому світу.

За даними дослідницької компанії Birinyi Associates, падіння ринкової капіталізації Meta до 650 мільярдів стало найсильнішим одноденним здешевленням будь-якої американської компанії.

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На завершення

Звісно, проблеми точаться не лише навколо соціальної мережі Facebook, а й навколо тих же Instagram та WhatsApp. Зважаючи на це, здавалося б, що Марку легше продати свою "імперію", ніж вислуховувати критику. Але ні, адже ці проблеми – це лише вершина айсбергу.

Meta (Facebook, Inc.) – це корпорація, яка вкладає величезні кошти у різні галузі, підштовхуючи прогрес. "На фейсбуці" виросли покоління "юзерів" й вони не уявляють свого життя без нього. Багато українських користувачів користуються виключно "фейсбуком" й ніякими іншими соціальними мережами. Це платформа, де ми спілкуємося, працюємо, доносимо свої думки до інших. Тому як Facebook, так і Meta будуть існувати довго, а ми ще зможемо оцінити Метаверс Цукерберга.