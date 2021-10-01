Повня – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. У жовтні вона настане 20 числа.

Читайте також Повний Місяць у вересні 2021: точні дата і час

О 17:56 Місяць перетвориться на яскравий круглий диск.



Повний місяць / Фото pexels

Період повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів та рефлексії. У цей день також можна зустрітись зі старими друзями.

Сприятливі дні у жовтні

Сприятливі дні у цьому місяці: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 жовтня. Цей час добре підходить для важливих справ та нових починань.

Несприятливі дні у жовтні

Несприятливі числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 жовтня. Ці дні не надто добрі для реалізації нових ідей, тому краще приділити їх піклуванню про своє здоров'я.