Повний Місяць у вересні 2021: точні дата і час
Джерело:24 канал
Повний Місяць в Україні настане 21 вересня. Вже наступного дня небесне світило перейде у спадаючу стадію.
Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 21 вересня.
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О 02:54 Місяць перетвориться на яскравий круглий диск.
Повний місяць / Фото Getty Images
Повня може провокувати у людей надмірне відчуття стурбованості та тривоги. Саме тому рекомендовано присвятити цей день відпочинку та роздумам.
Що не рекомендовано робити в повний місяць
- планувати звільнення;
- укладати важливі угоди;
- подорожувати;
- давати гроші в борг тощо.
Сприятливі та несприятливі дні у вересні
Сприятливі дні: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 вересня. Приділіть увагу важливим справам та починайте реалізацію нових ідей.
Несприятливі числа: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 вересня. Не надто хороший час для важливих подій, натомість краще попіклуватися про своє здоров'я