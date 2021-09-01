Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 21 вересня.

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Повний місяць / Фото Getty Images

Повня може провокувати у людей надмірне відчуття стурбованості та тривоги. Саме тому рекомендовано присвятити цей день відпочинку та роздумам.

Що не рекомендовано робити в повний місяць

планувати звільнення;

укладати важливі угоди;

подорожувати;

давати гроші в борг тощо.

Сприятливі та несприятливі дні у вересні

Сприятливі дні: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 вересня. Приділіть увагу важливим справам та починайте реалізацію нових ідей.

Несприятливі числа: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 вересня. Не надто хороший час для важливих подій, натомість краще попіклуватися про своє здоров'я