Фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 26 травня.

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О 14:13 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може по-різному впливати на людей.



Повний місяць у травні буде 26 числа / Фото Getty Images

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може з'явитися безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. У цей день не рекомендують вживати спиртні напої, міцну каву та міцний чай.