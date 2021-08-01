Повний Місяць у серпні 2020: дата та час

У серпні 2021 року в Україні можна буде побачити повний Місяць. Після цього небесне світило перейде у спадаючу стадію.

Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 3 серпня.

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О 15:01 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск.

Повний місяць / Фото blitz

День повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів, адже вони можуть привести до серйозних наслідків.

Сприятливі дні

Сприятливі дні у серпні будуть: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 та 31 числа

У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також починати нові задуми.

Несприятливі дні

2, 5, 8, 11, 16, 22, 25 та 30 серпня не рекомендовано займатися важливими справами, а краще приділити увагу своєму здоров'ю.