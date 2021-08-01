Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 3 серпня.
Читайте також Повний Місяць у липні 2021: дата і час
О 15:01 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск.
Повний місяць / Фото blitz
День повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів, адже вони можуть привести до серйозних наслідків.
Сприятливі дні
Сприятливі дні у серпні будуть: 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 та 31 числа
У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також починати нові задуми.
Несприятливі дні
2, 5, 8, 11, 16, 22, 25 та 30 серпня не рекомендовано займатися важливими справами, а краще приділити увагу своєму здоров'ю.