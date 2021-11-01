Повний Місяць у листопаді: точні дата й час

У листопаді 2021 року можна буде побачити повне небесне світило. Коли можна буде побачити повню – у матеріалі.

Повня з’являється, коли Земля буде розташована між Сонцем та Місяцем.

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У листопаді повний місяць можна побачити 19 листопада об 11:57.

Під час листопадової повні можна розібратися з фінансовими справами – повний Місяць сприятиме вдалому результату.

Повню в листопаді можна буде побачити 19 числа / Фото Pexels

Сприятливі дні листопада

Вдалими днями будуть: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 листопада. Будь-які справи у ці дні йтимуть з легкістю.

Несприятливі числа листопада

Несприятливі дні: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 листопада. У ці дні краще не починати нових проєктів, а присвятити час родині та догляду за собою.