Коли буде повня у листопаді: місячний календар на останній місяць осені

30 жовтня 2021 , 23:00
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Коли у листопаді 2021 року можна буде побачити повний місяць – дивіться інформацію про шлях світила.

Місячний календар розкаже, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.

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Місячний календар на листопад

1 листопада

Спадний місяць

25, 26 день

2 листопада

Спадний місяць

26, 27 день

3 листопада

Спадний місяць

27, 28 день

4 листопада

Спадний місяць

28, 29 день

5 листопада

Новий місяць

29, 1, 2 день

6 листопада

Висхідний місяць

2, 3 день

7 листопада

Висхідний місяць

3, 4 день

8 листопада

Висхідний місяць

4, 5 день

9 листопада

Висхідний місяць

5, 6 день

10 листопада

Висхідний місяць

6, 7 день

11 листопада

Перша чверть

7, 8 день

12 листопада

Висхідний місяць

8, 9 день

13 листопада

Висхідний місяць

9, 10 день

14 листопада

Висхідний місяць

10, 11 день

15 листопада

Висхідний місяць

11, 12 день

16 листопада

Висхідний місяць

12, 13 день

17 листопада

Висхідний місяць

13, 14 день

18 листопада

Висхідний місяць

14, 15 день

19 листопада

Повний місяць

15, 16 день

20 листопада

Спадний місяць

16, 17 день

21 листопада

Спадний місяць

17, 18 день

22 листопада

Спадний місяць

18, 19 день

23 листопада

Спадний місяць

19, 20 день

24 листопада

Спадний місяць

20, 21 день

25 листопада

Спадний місяць

21, 22 день

26 листопада

Спадний місяць

22, 23 день

27 листопада

Третя чверть

23, 24 день

28 листопада

Спадний місяць

24 день

29 листопада

Спадний місяць

24, 25 день

30 листопада

Спадний місяць

25, 26 день
 

Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 листопада.

Несприятливі числа: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 листопада.

Місячні фази в листопаді:

  • Молодик – 5 листопада о 00:14 хвилин.
  • Повний місяць – 19 листопада о 11:57.
  • Висхідний Місяць – 06 – 18 листопада 2021.
  • Місяць – з 1 по 4 і з 20 по 30 листопада 2021.
  • Місячне затемнення – часткове 19 листопада. 
  • Сонячне затемнення – немає.

Які стадії проходить Місяць

  • Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
  • Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
  • Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
  • Висхідний Місяць.
  • Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
  • Спадний Місяць.
  • Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
  • Старий Місяць.