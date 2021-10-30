Коли буде повня у листопаді: місячний календар на останній місяць осені
Коли у листопаді 2021 року можна буде побачити повний місяць – дивіться інформацію про шлях світила.
Місячний календар розкаже, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.
Читайте також Місячний календар на жовтень 2021 року: коли буде повня
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Місячний календар на листопад
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1 листопада
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Спадний місяць
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25, 26 день
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2 листопада
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Спадний місяць
|
26, 27 день
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3 листопада
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Спадний місяць
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27, 28 день
|
4 листопада
|
Спадний місяць
|
28, 29 день
|
5 листопада
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Новий місяць
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29, 1, 2 день
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6 листопада
|
Висхідний місяць
|
2, 3 день
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7 листопада
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Висхідний місяць
|
3, 4 день
|
8 листопада
|
Висхідний місяць
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4, 5 день
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9 листопада
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Висхідний місяць
|
5, 6 день
|
10 листопада
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Висхідний місяць
|
6, 7 день
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11 листопада
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Перша чверть
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7, 8 день
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12 листопада
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Висхідний місяць
|
8, 9 день
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13 листопада
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Висхідний місяць
|
9, 10 день
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14 листопада
|
Висхідний місяць
|
10, 11 день
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15 листопада
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Висхідний місяць
|
11, 12 день
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16 листопада
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Висхідний місяць
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12, 13 день
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17 листопада
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Висхідний місяць
|
13, 14 день
|
18 листопада
|
Висхідний місяць
|
14, 15 день
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19 листопада
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Повний місяць
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15, 16 день
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20 листопада
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Спадний місяць
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16, 17 день
|
21 листопада
|
Спадний місяць
|
17, 18 день
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22 листопада
|
Спадний місяць
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18, 19 день
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23 листопада
|
Спадний місяць
|
19, 20 день
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24 листопада
|
Спадний місяць
|
20, 21 день
|
25 листопада
|
Спадний місяць
|
21, 22 день
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26 листопада
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Спадний місяць
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22, 23 день
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27 листопада
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Третя чверть
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23, 24 день
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28 листопада
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Спадний місяць
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24 день
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29 листопада
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Спадний місяць
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24, 25 день
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30 листопада
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Спадний місяць
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25, 26 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 листопада.
Несприятливі числа: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 листопада.
Місячні фази в листопаді:
- Молодик – 5 листопада о 00:14 хвилин.
- Повний місяць – 19 листопада о 11:57.
- Висхідний Місяць – 06 – 18 листопада 2021.
- Місяць – з 1 по 4 і з 20 по 30 листопада 2021.
- Місячне затемнення – часткове 19 листопада.
- Сонячне затемнення – немає.
Які стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Висхідний Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
- Спадний Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
- Старий Місяць.