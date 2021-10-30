Місячний календар розкаже, які дні будуть сприятливі та несприятливі для ваших справ.

Читайте також Місячний календар на жовтень 2021 року: коли буде повня

Місячний календар на листопад 1 листопада Спадний місяць 25, 26 день 2 листопада Спадний місяць 26, 27 день 3 листопада Спадний місяць 27, 28 день 4 листопада Спадний місяць 28, 29 день 5 листопада Новий місяць 29, 1, 2 день 6 листопада Висхідний місяць 2, 3 день 7 листопада Висхідний місяць 3, 4 день 8 листопада Висхідний місяць 4, 5 день 9 листопада Висхідний місяць 5, 6 день 10 листопада Висхідний місяць 6, 7 день 11 листопада Перша чверть 7, 8 день 12 листопада Висхідний місяць 8, 9 день 13 листопада Висхідний місяць 9, 10 день 14 листопада Висхідний місяць 10, 11 день 15 листопада Висхідний місяць 11, 12 день 16 листопада Висхідний місяць 12, 13 день 17 листопада Висхідний місяць 13, 14 день 18 листопада Висхідний місяць 14, 15 день 19 листопада Повний місяць 15, 16 день 20 листопада Спадний місяць 16, 17 день 21 листопада Спадний місяць 17, 18 день 22 листопада Спадний місяць 18, 19 день 23 листопада Спадний місяць 19, 20 день 24 листопада Спадний місяць 20, 21 день 25 листопада Спадний місяць 21, 22 день 26 листопада Спадний місяць 22, 23 день 27 листопада Третя чверть 23, 24 день 28 листопада Спадний місяць 24 день 29 листопада Спадний місяць 24, 25 день 30 листопада Спадний місяць 25, 26 день